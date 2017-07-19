Дочь Панина странно отреагировала на ласковые слова

Алексей Панин обнародовал видео, на котором запечатлел свою дочь Нюсю. Девочка разговаривает по громкой связи с матерью и весьма странно реагирует на ее ласковые слова.

Алексей Панин вместе с девятилетней дочерью Нюсей (полное имя Анна) продолжают отдыхать в Крыму, откуда регулярно делится с поклонниками фотографиями и видеозаписями, выкладывая их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На сей раз скандально известный актер выложил ролик разговора дочери с ее матерью, моделью Юлией Юдинцевой, с которой на протяжении долгого времени борется за дочь.

На видеозаписи Нюся запечатлена лежащей на постели и по громкой связи разговаривающей с родительницей. Вернее, говорит одна Юлия. "Я по тебе скучаю очень, детка. Крепко тебя обнимаю… Тебя все помнят, и от бабушки тебе привет", – звучит из телефона голос Юдинцевой. Однако ласковые слова матери вызвали странную реакцию у Нюси. Вместо ответных нежных слов та строит рожицы, делает большие глаза и смотрит в камеру отца. После завершения разговора девочка закатывает глаза и говорит "Офигеть", а потом смеется вместе с отцом.

В подписи к ролику Панин пояснил: "Нюся поговорила со своей Мамой!!!😂😂😂 Нас порвало❗️🔫💣🎉 Как на концерт к Задорнову сходили.🎊🎉🎃Нюся конечно еще ребенок, но не умалишенная же❗️❗️❗️Мама припозднилась со звонком лет на восемь ☎️📞🍺❗️Жаль что весь шедевр не умещается тут, пришлось порезать.✂️ ГОГОЧКА😁😁😁😁"

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 18 2017 в 7:15 PDT

А потом опубликовал уже виденные общественностью копии сообщений, которые Юдинцева писала дочери. В них она явно настраивала Нюсю против отца, угрожая ей всяческими ужасами. Однако даже такой компромат не смог утешить возмущенных поведением девочки пользователей Сети. Блогеры неприятно удивлены реакцией Нюси на ласковые слова матери.

"Как противно(( уже и дочь стала такой же хабалкой, как отец", "Да уж воспитание у ребёнка. Девочка вся в отца......Его к сожалению нельзя назвать здравомыслящим....", "Это видео – насмешка над чувствами матери", "Вот урод! Изуродовал и искалечил жизнь ребенку. Просто ребёнок пока этого не понимает. А то что мама как то не так говорила,так очень трудно говорить,когда понимаешь,что тебя по громкой связи слушает упырь. Если мы что то ужасное не знаем о маме, то ребёнка надо забрать от обоих . Пусть живет с бабушкой и точка", – выразили свое мнение пользователи Сети.

