Шепелев поставил на место Панина во время скандала с женой

Первыми гостями ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" стали скандально известный актер Алексей Панин и мать его дочки Нюси Юлия Юдинцева. Бывшие сожители устроили перепалку и обмен оскорблениями прямо в студии, поэтому ведущему пришлось их приструнить.

Ранее Юдинцева на популярной передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" назвала своего бывшего извращенцем и социопатом и попросила спасти ее малолетнюю дочь от него.

В ток-шоу Шепелева "На самом деле" при многочисленных свидетелях – зрителях в зале и профессиональных экспертах – Юлия продолжила осыпать артиста обидными словами. Тот лишь посмеивался в ответ.

"Взаимными оскорблениями и упреками мы ничего не добьемся. Мы, как родители, должны в первую очередь добиться, чтобы Нюсе было хорошо", – заявил Панин.

Алексей сообщил, что был вынужден забрать маленького ребенка у матери, потому что Юлия, по его мнению, могла причинить вред здоровью дочери. Актер рассказал, что его бывшая возлюбленная лежала в психиатрической клинике до знакомства с ним. "То, что она больна, это не оскорбление, а констатация медицинского факта", – подчеркнул Панин.

Юдинцева, в свою очередь, категорически отказалась мириться с Паниным. "Нет переговорам! – эмоционально заявила Юлия. – Это человек не договорной. Нет, нет, нет!" Шепелев в этот момент заступился за Панина. "Пожалуйста, не навешивайте на него ярлыков", – попросил ведущий шоу.

Однако мать Нюси не унималась. Она пожаловалась, что Панин ходил перед ребенком голым. Алексей признал, что девочка могла видеть, как он переодевался на пляже, но специально он перед ней без одежды не дефилирует.

Затем актер сообщил, что его бывшая сожительница злоупотребляла алкоголем и, возможно, запрещенными препаратами. Он так и спросил во время детектора лжи у Юлии, употребляла ли она наркотики. Достаточно туманно и витиевато Юдинцева рассказала, что по молодости у нее был опыт с марихуаной в США, но после этого она якобы ни-ни.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 17 2017 в 10:17 PDT

"Раз мы сейчас выяснили все вместе, все дружно, что наркотики Юля не принимала, давайте выясним, а алкоголь принимала? Давайте сдадим анализы только на алкоголь, – выступил с предложением Панин. – Если Юля не принимала алкоголь за последнее время, значит, ей нечего бояться. Мне нечего".

"Давайте, Алексей, я буду вести эту программу и выносить предложения", – поставил на место гостя своего шоу Шепелев. После этого Дмитрий поинтересовался у актера, не принимает ли он сам какие-либо вещества.

Когда Панин сказал, что не употреблял наркотики больше года, детектор лжи установил, что это неправда. Артист сказал, что баловался тем же, чем и его бывшая в США. "Да ладно, у тебя жесты как у нюхача", – поддела Алексея Юлия.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 18 2017 в 4:19 PDT

Дальше женщина продолжила обвинять Панина во всех тяжких. Показаниям полиграфа она не поверила. "Это активный социопат. У него невротические реакции в другой категории, поэтому полиграф не для таких людей, как Панин. Это нездоровый психически человек, который верит в то, что он говорит", – поделилась своим недоверием скептически настроенная Юлия.



"Прекратите, – остановил Юдинцеву Шепелев. – Это студия, в которой возможна только правда и ничего кроме правды здесь звучать не может. Машину обмануть невозможно. Мы понимаем, что вы не любите друг друга, но нельзя игнорировать показания детектора лжи".