Дмитрий Шепелев раскрыл страшные последствия лжи

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем новом шоу, которое будет выходить на Первом канале. Целью передачи будет не дать конфликтующим сторонам еще одну площадку для высказывания взаимных претензий, а вместе докопаться до истины.

Дмитрий Шепелев не понаслышке знает о том, к каким тяжелым последствиям могут привести ложь и сознательный оговор. "Ложь может сломать человеку жизнь, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить", – цитирует ведущего сайт "Комсомольская правда".

Впрочем, отмечает он, далеко не всегда можно однозначно сказать, кто прав, а кто виноват в конфликте. "В каждом споре есть две правды, – рассуждает ведущий. – И даже если ты уверен в собственной правоте, важно, сможешь ли ты услышать другого? Вопрос в том, готовы ли оба узнать всю правду?", – считает Дмитрий Шепелев.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 18 2017 в 3:13 PDT

В качестве примера борьбы за истину ведущий привел собственную историю, прогремевшую на всю страну. "Я пережил смерть любимой. И я знаю, как бывает больно. На самом деле. Я прошел через осуждение толпы, и понимаю, каково это, когда только тебе известно что было", – напомнил он о своем конфликте с родственниками Жанны Фриске после ее смерти.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июн 19 2017 в 5:19 PDT

"Я знаю сколько сил нужно, чтобы вернуться к жизни. И я возвращаюсь", – добавил он в анонсе своей передачи. "В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле", – объяснил ведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 10 2017 в 12:23 PDT

Напомним, суть нового ток-шоу, ведущим которого стал Дмитрий Шепелев, заключается в том, что на очной ставке встретятся близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии постараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.