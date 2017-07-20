Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр

Принц Уильям и его супруга Кейт находятся сейчас в Германии. Как сообщили иностранные СМИ, герцог и герцогиня Кембриджские отправились на экскурсию в онкологический центр в Гейдельберге.

Для ознакомительного похода в больницу Кэтрин надела красивое приталенное платье позитивного, яркого желтого цвета. Уильям выбрал стильный костюм с галстуком.

Правда, на входе в Центр исследований онкологических заболеваний, расположенный в Гейдельберге, супругам выдали белоснежные халаты. Герцогу и герцогине показали лабораторию.

В ходе экскурсии представители королевской семьи повидались с лауреатом Нобелевской премии мира в области медицины и физиологии 2008 года Харальдом цур Хаузеном.

Немецкий эксперт получил свою награду заслуженно – в ходе исследования он открыл роль папилломавирусов человека в развитии рака шейки матки. Ученый настаивает на обязательной вакцинации девочек против ВПЧ. Уильям и Кэтрин сосредоточенно слушали почетного профессора и его коллег.

Всезнающие репортеры выяснили, что после онкоцентра высокопоставленные гости из Британии отправились на рынок в центре Гейдельберга. Затем их ждала речная экскурсия, подаренная Кейт и Уильяму мэром города. Вечером для герцога и герцогини устроят торжественный ужин в одном из самых знаменитых ресторанов.

Напомним, днем ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла супругов в своей резиденции. Она оказала членам королевской семьи радушный прием. Отметим, что для подобного мероприятия и Ангела Меркель, и Кейт Миддлтон предпочли одежду в холодных тонах. При этом обе женщины на встрече выглядели элегантно. Канцлер ФРГ не изменила себе и надела бирюзовый пиджак с белыми брюками, в то время как супруга принца надела синее платье до колен.