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Общество

Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, Принц Уильям и Ангела Меркель. Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла в своей резиденции британского принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Она оказала членам королевской семьи радушный прием.
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В Сети уже появились фотографии с этой встречи. На одном из снимков видно, как Ангела Меркель здоровается с Кейт Миддлтон. Из этого кадра можно сделать вывод, что канцлер ФРГ симпатизирует супруге принца Уильяма – при рукопожатии с лица обеих женщин не сходила улыбка.

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Отметим, что для подобного мероприятия и Ангела Меркель, и Кейт Миддлтон предпочли одежду в холодных тонах. При этом обе женщины на встрече выглядели элегантно. Канцлер ФРГ не изменила себе и надела бирюзовый пиджак с белыми брюками, в то время как супруга принца надела синее платье до колен.

На самой встрече Ангела Меркель обсудила с принцем Уильямом и его супругой вопросы европейской политики, передает ТАСС. В частности, германского канцлера заинтересовал выход Великобритании из Евросоюза. Добавим, что после беседы с Меркель королевская чета отправилась к Бранденбургским воротам, после чего они решили посетить Мемориал жертвам Холокоста.

Кейт Миддлтон, Принц Уильям и Ангела Меркель. Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru

Отметим, что Кейт Миддлтон, как правило, выбирает сравнительно скромные наряды для публичных мероприятий. Платье с неожиданно глубоким вырезом жена принца Уильяма, вероятно, впервые позволила себе надеть на встречу с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией. Более того, на это мероприятие Миддлтон пришла с фамильными украшениями – на ее шее было ожерелье, которое прежде принадлежало Елизавете II, а на голове – тиара "Любовный узел", которую ей подарила королева.

Напомним, мировые СМИ регулярно пишут, что брак Кейт и Уильяма скоро распадется. Например, в прессе ранее появились совместные фотографии принца и неизвестной блондинки. Как выяснилось, на снимке запечатлена австралийская модель Софи Тейлор, которая с некоторых пор якобы начала оказывать члену королевской семьи знаки внимания.

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 18:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые романтичные фото Уильяма и Кейт

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