Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон

В Сети уже появились фотографии с этой встречи. На одном из снимков видно, как Ангела Меркель здоровается с Кейт Миддлтон. Из этого кадра можно сделать вывод, что канцлер ФРГ симпатизирует супруге принца Уильяма – при рукопожатии с лица обеих женщин не сходила улыбка.

Отметим, что для подобного мероприятия и Ангела Меркель, и Кейт Миддлтон предпочли одежду в холодных тонах. При этом обе женщины на встрече выглядели элегантно. Канцлер ФРГ не изменила себе и надела бирюзовый пиджак с белыми брюками, в то время как супруга принца надела синее платье до колен.

На самой встрече Ангела Меркель обсудила с принцем Уильямом и его супругой вопросы европейской политики, передает ТАСС. В частности, германского канцлера заинтересовал выход Великобритании из Евросоюза. Добавим, что после беседы с Меркель королевская чета отправилась к Бранденбургским воротам, после чего они решили посетить Мемориал жертвам Холокоста.

Отметим, что Кейт Миддлтон, как правило, выбирает сравнительно скромные наряды для публичных мероприятий. Платье с неожиданно глубоким вырезом жена принца Уильяма, вероятно, впервые позволила себе надеть на встречу с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией. Более того, на это мероприятие Миддлтон пришла с фамильными украшениями – на ее шее было ожерелье, которое прежде принадлежало Елизавете II, а на голове – тиара "Любовный узел", которую ей подарила королева.

Kate Middleton wears Princess Diana's favourite diamond tiara at the state banquet for the Spanish King and Queen at Buckingham Palace. pic.twitter.com/tvybnCC1b9