Изменившийся Дима Билан о своей болезни

Дима Билан изменился с тех пор, как выяснилось, что у певца пять грыж позвоночника. Исхудавший донельзя, артист таки смог победить болезнь и даже поправился на несколько килограммов.

Дима Билан стал одним из ключевых исполнителей на музыкальном конкурсе "Новая Детская волна". Для выхода в свет гость мероприятия выбрал темный костюм, дополнив его неформальной белой футболкой и кроссовками.

Билан пообщался с телеведущим Георгием Иващенко, рассказав о том, как себя чувствует после того, как несколько месяцев назад выяснилось, что у него пять грыж позвоночника. Дима обрадовал многочисленных поклонников, сообщив, что его здоровью ничто не угрожает.

А еще Иващенко проводил Билана к напольным весам, чтобы выяснить, сколько килограммов набрал востребованный исполнитель. Встав прямо в кроссовках на панель, Дима внимательно посмотрел на цифры. "83 кило! Отличный вес!" – цитирует обрадовавшегося Билана сайт "Комсомольская правда". Отметим, что ранее артист весил всего 69 килограммов.

Напомним, несколько месяцев назад поклонники и журналисты обратили внимание на то, что Дима Билан сильно похудел и стал выглядеть откровенно нездорово. Настоящей паники добавил и сам артист, когда внезапно побрился налысо и уехал в Исландию. Фанаты утвердились во мнении: у певца обнаружили страшную болезнь и он отправился на лечение.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Май 24 2017 в 2:16 PDT

Впрочем, вскоре выяснилось, что у Билана несколько грыж позвоночника и гастрит. А решение сбрить волосы Дима объяснил простым желанием что-то изменить в себе. "Я просто решил: а почему нет? Кто сказал, что я не могу побриться налысо? И я это сделал просто. Не то что для кого-то, а для себя", – объяснил в недавнем интервью певец.

У поездки в Исландию тоже нашлось объяснение. "Я снял ролик недавно, и мне очень хотелось обновиться. Я поехал в Исландию. Ну, это такие поиски, приятные абсолютно", – объяснил Билан.