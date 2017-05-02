Дочь Кейт Миддлтон стала похожа на прабабушку

Бузову пристыдили за юбку Редкие семейные фото Фриске Борисова приняла лечение за съемки в шоу Дочь Миддлтон похожа на прабабушку Дом-2

Выбор читателей

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
партнеры
Вторник 2 мая
Лента новостей
14:36
Навальный попался на налогах
14:34
"ЕР" отметила актуальность правительственных поручений
14:33
Многодетная мать "вылечила" покалеченного ребенка подорожником
14:15
Как спастись от клещей
14:13
Начались переговоры Путина и Меркель
14:05
Варшаву возмутило сравнение Качиньского с Путиным
13:55
Шанс для профессионалов
13:44
Офицера Росгвардии уволили за откровенную фотосессию
13:41
Названы дата и место "землетрясения века"
13:00
В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина
12:54
Украина заметает следы одесской трагедии
12:45
Известный телеведущий Борис Ноткин попал в больницу
12:41
В России хотят установить минимальную цену на обучение в автошколе
12:28
Киев раскрыл цель декоммунизации Украины
12:23
Жена убийцы Вороненкова сбежала на Украину
12:07
В Москве изнасиловали школьницу-инвалида
11:54
В Турции туристов оставили без алкоголя
11:45
Советник Путина объяснил шумиху вокруг изнасилования Шурыгиной
11:26
Сын Рогозина стал главой компании "Ил"
11:25
Муж Гагариной: Жизнь поделилась на "до" и "после"
11:14
Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире (видео)
11:11
Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП
11:10
"Кортрос" поддерживает многодетных
10:54
Трейлер нового сезона "Карточного домика" (видео)
10:49
В больнице остаются 15 человек после ЧП на рейсе "Аэрофлота"
10:43
Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной
10:40
Киев пошел войной на "Северный поток"
10:36
Беременная Серена Уильямс на балу показала живот
10:29
Оплату ЖКХ без счетчиков хотят сильно уменьшить
10:26
В Москве на вокзале поймали украинца со взрывчаткой
10:19
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
10:07
Бузову пристыдили за неприличную юбку
09:57
Самки стрекоз нашли необычный способ избегать спаривания
09:55
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
09:53
Яблоки оказались полезными для сердца
09:43
Под Петербургом мужчины с ружьями обчистили штрафстоянку
09:40
52-летняя Эппле шокировала своим видом в купальнике
09:30
На юге Москвы произошел пожар
09:16
США отрегулируют курс доллара
09:14
На МКАД образовалась огромная пробка
09:10
В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
09:09
Почему родственники не пришли на свадьбу Гогунского
09:02
"Вечно беременные" знаменитости
08:50
В Москве загорелся троллейбус с пассажирами
08:42
Умер детский писатель Анатолий Алексин
08:36
Сотрудница ФБР отсидела два года за свадьбу с боевиком "ИГ"
08:18
Белый дом разболтал подробности разговора Путина и Трампа
08:15
Редкие семейные фотографии Фриске
08:05
Меркель оскандалилась перед визитом в Сочи
08:04
Командир Boeing рассказал о ЧП на рейсе Москва – Бангкок
07:57
Бизнес-гороскоп на май
17:58
Путин освободил от должности двух руководителей МЧС
17:46
Минобороны отправило Матроскина к берегам Сирии
17:24
Довлатова испугалась за детей
16:54
На Воробьевых горах затопило набережную
16:48
Гороскоп здоровья на май
16:28
Умер самый старый человек на Земле
16:16
Звезду "Дома-2" срочно госпитализировали
16:03
Как живут дети Оксаны Акиньшиной
15:10
"Аэрофлот" оправдался за ЧП на рейсе Москва – Бангкок
14:59
Бузова устроила скандал "голым" фото
14:12
Погребняк раскрыла интимный секрет мужа
13:50
Почему антибиотики теряют эффективность
13:26
В Москву возвращаются заморозки
13:05
Киркоров с помпой провел юбилейный банкет
13:04
В центре Москвы случилась массовая драка
12:55
В России утвердили новые требования к экзаменаторам ГИБДД
12:30
В Москве мужчина выпал из окна на школьника
12:11
Студентка-медик героически спасла пассажиров "Аэрофлота"
11:51
Анастасия Кочеткова раскрыла детали тайной свадьбы
11:26
Список пострадавших россиян на борту лайнера "Аэрофлота"
11:21
В Петербурге перекрыли станцию метро
11:10
Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками
10:58
Малахов откровенно о тяжелой судьбе Борисовой
10:42
Оппозиционеров защитят от хулиганов с зеленкой
10:35
Москвичей оставляют без отопления
10:08
Пассажиры "Аэрофлота" переломали кости в полете
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
22:10
Орбакайте удивила нарядом с цепями
18:59
В Москве после похищения человека разыскивают такси
18:43
Мать Лолиты жестоко избили в Киеве
18:17
Футбольных хулиганов разогнала конная полиция
18:05
Космонавт снял "защитное поле" Земли
17:56
В Стамбуле застрелили главу телеканала
17:49
В Сеть попало уникальное видео из Северной Кореи
17:34
Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи
17:31
На Украине умер известный поэт
17:16
В чем польза грязелечения
16:40
Чем Бузова занимается по ночам (видео)
16:14
Басков принимает экспериментальное лекарство
15:58
Альпинист Швейцарская Машина погиб у подножия Эвереста
15:50
Голую Толкалину заподозрили в преступлении
15:29
Лысый Билан рассказал о самочувствии
15:06
В армии Украины началась эпидемия чумы
14:51
Любовный гороскоп на май
14:36
Составлено оптимальное расписание занятий сексом
14:17
Спортсмен избил судью за замечание (видео)
14:15
В Сочи произошло землетрясение
13:59
У Нетребко с мужем страшнейший брачный контракт
13:29
Во Внуково задержали мигранта со взрывчаткой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками
Мать Лолиты жестоко избили в Киеве
Пугачева хочет похоронить Ленина
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Чем Бузова занимается по ночам (видео)
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Шоу-бизнес

Дочь Кейт Миддлтон стала похожа на прабабушку

Кейт Миддлтон, Принц Уильям и Шарлотта. Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru
Сегодня, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотте исполняется два года. В честь такого события гордые родители обнародовали новую фотографию маленькой принцессы, на котором, по мнению фанатов, девочка очень похожа на свою именитую прабабушку.
прочитано 6513 раз

Фотография двухлетней Шарлотты появилась на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Instagram. Как отмечается в подписи к опубликованному снимку, девочку сняла сама Кейт Миддлтон в апреле, на лужайке их дома в Норфолке.

ПО ТЕМЕ

Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем

Неожиданное признание Кейт Миддлтон после скандала с мужем

Принц Уильям оставил жену и отдыхает с моделью в Швейцарии

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить в честь двухлетия Шарлотты ее новую фотографию. Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить всех за их добрые пожелания, и надеются, что этот снимок понравится всем так же, как и им", – гласит подпись к фотографии.

Публикация получила более 200 тысяч лайков. Многочисленные поклонники Кейт и Уильяма по всему миру разом пришли в восторг от Шарлотты, рассыпавшись в комплиментах и пожеланиях малышке. Фанаты пришли к выводу, что двухлетняя именинница удивительно напоминает свою именитую бабушку – королеву Елизавету II.

Принцесса Шарлотта и Елизавета II. Фото: Dni.Ru

"Как Лотта похожа на прабабушку!!!", "Просто вылитая Елизавета)))", "С днем рождения, принцесса!", "С днем рождения, принцесса Шарлотта! Весь мир поздравляет тебя! Благослови тебя Бог!", "О боже мой!", "С днем рождения, дорогая Шарлотта!", "Она прекрасна. С днем рождения!", "О боже, я умираю! Она так выросла!" – выразили свое восхищение на разных языках (в основном, на английском) поклонники.

Как писали Dni.ru, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. Это уже второй ребенок в семье герцога и герцогини Кембриджских: принц Джордж появился на свет летом 2013 года.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали дочь Шарлоттой Элизабет Дианой. Имя малышке дали по согласованию с бабушкой принца Уильяма, королевой Елизаветой II, которое продолжалось все утро. Первое имя является женской формой имени Чарльз, которое носит ее дедушка, второе было дано в честь прабабушки, Елизаветы II, третье – в честь покойной бабушки, принцессы Дианы. Именуется принцесса Ее королевское Высочество Шарлотта Кембриджская.

Девочка стала четвертой в очереди на престол Соединенного Королевства. Первым номером значится ее дедушка принц Чарльз, затем – папа, потом – брат Джордж. Кроме того, это первая принцесса, появившаяся на свет в семействе Виндзоров за последние 25 лет.

Автор: Наталья Аряева2 мая 2017, 08:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Кейт и Уильяма растет задирой

567

комментарии

Политика

"Миротворец" Лукашенко нашел способ спасти Украину
Белый дом разболтал подробности разговора Путина и Трампа
Меркель оскандалилась перед визитом в Сочи
Улюкаев о здоровье: Не дождутся!

Шоу-бизнес

Николаев расчувствовался из-за дочки
Муж Анны Нетребко: Люди от меня отвернулись
Певцов: Что на психов реагировать
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах

Проишествия

В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина
В армии Украины началась эпидемия чумы
Студентка-медик героически спасла пассажиров "Аэрофлота"
Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)

Lifestyle

Трейлер нового сезона "Карточного домика" (видео)
13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Шоу-бизнес

Редкие семейные фотографии Фриске

Младшая сестра покойной певицы показала трогательные снимки
Шоу-бизнес

Почему родственники не пришли на свадьбу Гогунского

Церемония была омрачена из-за решения властей
Шоу-бизнес

Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу

Подруга считает, что матери телеведущей тоже требуется помощь
Шоу-бизнес

Бузову пристыдили за неприличную юбку

Ведущую "Дома-2" назвали половой тряпкой

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Фоторепортажи

Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной
"Вечно беременные" знаменитости
Киркоров с помпой провел юбилейный банкет
Орбакайте удивила нарядом с цепями

Спорт

Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире (видео)
Беременная Серена Уильямс на балу показала живот
Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи
Спортсмен избил судью за замечание (видео)

Регионы

В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru