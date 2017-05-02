Дочь Кейт Миддлтон стала похожа на прабабушку

Сегодня, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотте исполняется два года. В честь такого события гордые родители обнародовали новую фотографию маленькой принцессы, на котором, по мнению фанатов, девочка очень похожа на свою именитую прабабушку.

Фотография двухлетней Шарлотты появилась на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Instagram. Как отмечается в подписи к опубликованному снимку, девочку сняла сама Кейт Миддлтон в апреле, на лужайке их дома в Норфолке.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить в честь двухлетия Шарлотты ее новую фотографию. Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить всех за их добрые пожелания, и надеются, что этот снимок понравится всем так же, как и им", – гласит подпись к фотографии.

Публикация получила более 200 тысяч лайков. Многочисленные поклонники Кейт и Уильяма по всему миру разом пришли в восторг от Шарлотты, рассыпавшись в комплиментах и пожеланиях малышке. Фанаты пришли к выводу, что двухлетняя именинница удивительно напоминает свою именитую бабушку – королеву Елизавету II.

"Как Лотта похожа на прабабушку!!!", "Просто вылитая Елизавета)))", "С днем рождения, принцесса!", "С днем рождения, принцесса Шарлотта! Весь мир поздравляет тебя! Благослови тебя Бог!", "О боже мой!", "С днем рождения, дорогая Шарлотта!", "Она прекрасна. С днем рождения!", "О боже, я умираю! Она так выросла!" – выразили свое восхищение на разных языках (в основном, на английском) поклонники.

Как писали Dni.ru, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. Это уже второй ребенок в семье герцога и герцогини Кембриджских: принц Джордж появился на свет летом 2013 года.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали дочь Шарлоттой Элизабет Дианой. Имя малышке дали по согласованию с бабушкой принца Уильяма, королевой Елизаветой II, которое продолжалось все утро. Первое имя является женской формой имени Чарльз, которое носит ее дедушка, второе было дано в честь прабабушки, Елизаветы II, третье – в честь покойной бабушки, принцессы Дианы. Именуется принцесса Ее королевское Высочество Шарлотта Кембриджская.

Девочка стала четвертой в очереди на престол Соединенного Королевства. Первым номером значится ее дедушка принц Чарльз, затем – папа, потом – брат Джордж. Кроме того, это первая принцесса, появившаяся на свет в семействе Виндзоров за последние 25 лет.