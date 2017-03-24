Неожиданное признание Кейт Миддлтон после скандала с мужем

Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание после скандала, который поднялся в интернете благодаря СМИ, приметившим мужа герцогини в компании австралийской модели. Герцогиня Кэтрин рассказала о перенесенных волнениях.

Несмотря на то, что журналисты упорно муссируют информацию о трещащем по швам браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма, герцогиня Кэтрин старательно выполняет все свои обязанности. Так,супруга наследника престола стала гостьей презентации серии документальных фильмов "Подальше от тоски", рассказывающих о том, что происходит с психикой женщины в первые годы материнства.

Кейт появилась на публике в чудесном красном костюме (который, к слову, уже выгуливала год назад) и лодочках телесного цвета. Завершали образ распущенные волосы в привычной укладке. На встрече Кэтрин представила несколько образовательных фильмов, а также поделилась собственным опытом. К примеру, Миддлтон призналась, что для нее материнство хоть и стало радостью, но и большим испытанием.

"Лично для меня быть матерью – это потрясающий опыт. Тем не менее иногда это становится настоящим испытанием, несмотря на наличие помощниц, которых у многих матерей просто нет. На самом деле, ничего не может подготовить к тому огромному чувству ответственности, которое возникает с появлением ребенка. Материнство – это череда сопутствующих друг другу эмоций: радости, беспокойства, любви. Вся ваша личность меняется в одно мгновение. Вместо того чтобы думать только о себе, вы внезапно начинаете думать о совершенно другом человеке – своем ребенке", – цитирует Кейт Us Weekly.

По мнению Миддлтон, в воспитании детей нет определенных правил, все очень индивидуально. "Когда дело доходит до материнства, единственное правильное решение – стараться как можно лучше заботиться о своей семье. Для многих матерей, в том числе и для меня, это временами приводило к неуверенности в себе и своих силах. К сожалению, в некоторых случаях этот стресс усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей", – отметила герцогиня.

Кэтрин отметила, что депрессия может возникнуть из-за желания быть идеальной матерью, что на деле невозможно. По словам Миддлтон, чувствовать усталость для недавно родившей женщины это абсолютно нормально, и в такие моменты не следует стыдиться просить о помощи. "Если женщина простудилась во время беременности, она консультируется с врачом. Психическое здоровье в этом смысле не отличается от физического", – заключила Кейт.

Отметим, что в последнее время к фигуре Миддлтон у журналистов и прочей заинтересованной общественности привлечено пристальное внимание. Это связано с недавним скандалом, который поднялся в интернете после того, как в Сети появились фотографии ее супруга Уильяма в компании некой блондинки. Выяснилось, принц отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых и оказалась красотка – австралийская модель. Впрочем, вскоре журналисты узнали, что они познакомились именно на курорте.