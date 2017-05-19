Случайная беременность прибавила Ручке проблем

Солистка группы "Блестящие" объявила о грядущем пополнении в семье. Певица со всей ответственностью готовится к появлению первенца, общается с девушками, которые недавно стали мамами, и читает специальную литературу, но комнату для будущего ребенка обустраивать не торопится.

В отличие от знаменитостей, которые уезжают обзаводиться потомством за границу, Ручка не планирует покидать пределы Родины, а напротив, гордо заявляет, что рожать будет в России. "Мой родной язык русский, поэтому хочу рожать в Москве. У меня есть на примете один роддом, но пока еще не определилась точно", – уверяет певица.

"Конечно, я начала прибавлять в весе, – продолжает Надежда. – Но по этому поводу совсем не переживаю. Я знаю, что за время беременности в среднем поправляешься на 9–11 килограммов. Ребенок же в животике растет! У меня все отлично: я ни на что не жалуюсь. Токсикоза, о котором говорят многие девушки, у меня не было вообще. Я стараюсь прислушиваться к своему организму. Недавно записалась на аквааэробику. Хожу в бассейн трижды в неделю. Каждое занятие длится сорок пять минут. Для меня это совсем не тяжело: я всю жизнь занимаюсь спортом", – цитирует Ручку Sobesednik.ru.

Dni.Ru тоже поздравили артистку с грядущим прибавлением в семействе: "Надежда, в Интернете только и разговоров, что о вашей беременности..." Певица была немногословна: "Мне не очень нравится, что мою частную жизнь все обсуждают. Это ведь мой ребенок. Да, я беременна, но пока не знаю, мальчика ждать или девочку, пусть будет сюрприз".

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Апр 15 2017 в 3:12 PDT

Возлюбленный певицы Денис Боярко старается всячески поддерживать ее. Говоря о своем избраннике, "блестящая" уверяет, что мужчина станет заботливым и любящим отцом. Молодые люди недавно закончили делать ремонт в квартире, а поскольку беременность стала для них полной неожиданностью, детскую комнату пара не предусмотрела.

Напомним, солистка группы "Блестящие" некоторое время жила вместе с музыкантом Александром Маршалом, но после расставания певица недолго горевала. Через некоторое время Ручка появилась в обществе известного оператора и режиссера Максима Осадчего, который ранее был замечен с возлюбленной Данилы Козловского Юлией Снигирь.