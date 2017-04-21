Певица Надя Ручка ждет ребенка

Певица Над Ручка ждет ребенка. Однако солистка группы "Блестящие" пока не знает пола ребенка.

Солистка группы "Блестящие", когда-то заменившая в коллективе Жанну Фриске Надя Ручка готовится стать мамой. Уже известно, что популярная певица находится на пятом месяце беременности. Журналисты, едва прознав об этом. немедленно связались с певицей, чтобы узнать подробности. Ручка подтвердила, что действительно ждет первенца. Однако пока Надя не знает пола ребенка, передает Starhit.

Пока же певица и ее возлюбленный Денис готовятся к церемонии бракосочетания. Мужчина сделал предложение артистке в 2016 году. Напомним, об отношениях пары стало известно более года назад, когда в феврале прошлого года Ручка с избранником вышли в свет. Тогда певица предпочла не распространяться по поводу новых отношений. Однако поклонники исполнительницы сразу же поняли, что молодые люди серьезно настроены по отношению друг к другу. Влюбленные выглядели очень счастливыми и охотно позировали фотографам.

Интересно, что еще буквально месяц назад о том. что Надя Ручка скоро станет мамой, предсказывала известный московский экстрасенс, финалист мистического шоу "Черное и белое" Даная Марковская. "Да, я чувствую, что Надя совсем скоро узнает, что беременна", – рассказала ясновидящая изданию Dni.Ru. Марковская заявила, что знает и пол будущего малыша. "Пол ребенка в таких случаях предсказать бывает чрезвычайно сложно, но я чувствую сильные потоки мужской энергии, поэтому на девяносто процентов уверена, что это будет мальчик!" – считает она.

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Дек 11 2016 в 1:41 PST

Отметим, что надя Ручка никогда не стремилась побыстрее выскочить замуж. По словам исполнительницы, руку и сердце ей предлагали много раз, но она всегда отвечала отказом. "Наверное, так складывалось. Предложения были, и немало. Но я не чувствовала, что это тот самый момент или тот самый человек, а может, не верила в эти отношения. Ведь мы, женщины, живем интуицией. Да я никогда и не стремилась к браку. Мне даже казалось, что это тюрьма, где тебя посадят на цепь и заставят варить борщ. Такие у меня были представления", – сообщила Надя Ручка в недавнем интервью.