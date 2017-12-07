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Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета

Николай Караченцов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Семья артиста рассказала Dni.Ru о его состоянии. Они уповают на Божью волю и собственные силы.

Продолжение: Казаченко гонит на улицу жену с малым дитем на руках
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В столичном театре "Модерн" с размахом отметили 15-летие Культурного фонда Николая Караченцова. Знаменитые актеры и режиссеры собрались, чтобы узнать о новых проектах и оценить премьеру спектакля Андрея Захаренкова "Легкое знакомство", созданного Школой искусств Караченцова. Но главное – все хотели засвидетельствовать почтение 73-летнему Николаю Петровичу, который борется со страшной болезнью.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Коллеги и зрители подходили к артисту со словами поддержки и просьбой о селфи, а он, хотя и молчал, понимающе кивал головой и постоянно крестился. В зале звучали песни в его исполнении, на экранах шли кадры из спектаклей и фильмов. Словом, вечер оказался очень душевным.

"Сегодня мы отмечаем юбилей фонда, гуляем на банкете, а завтра Колю ждет сложная повторная процедура химиотерапии, – рассказала корреспонденту Dni.Ru супруга артиста Людмила Поргина. – А на выходные уезжаем с ним в Питер. Хотим посмотреть несколько театральных премьер, да и просто повидаться с друзьями".

Караченцов с семьей. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Напомним, что у артиста выявили неоперабельную опухоль левого легкого. Это сложное онкологическое заболевание, которое следует лечить в несколько этапов. По этой причине между курсами терапии назначены трехнедельные перерывы. И Людмила Поргина в это время всячески радует мужа.

Фото: Вениамин Смехов много лет дружит с Николаем Караченцова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Семья жаловалась, что не может определиться с лекарством и типом лечения. Но, что называется, Господь помог. "Мы свозили папу на Афон, и там пришло озарение: мы поняли, какой препарат поможет ему", – рассказал Dni.Ru сын артиста Андрей.

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

В этот вечер вся семья актера была в сборе. Поргина поддерживала мужа, помогала ходить, целовала, обнимала и уверяла, что все трудности они непременно преодолеют. 12-летняя внучка Янина не отходила от дедушки, а потом сыграла для гостей на кларнете.

Автор: Феликс Грозданов7 декабря 2017, 12:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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