Геи, пьянство и разврат: как скандальный сериал про преступную семью стал культовым

Сериал "Бесстыжие", который выходил на американском телеканале Showtime, является адаптацией одноименного британского многосерийного проекта. Это тот случай, когда оригинал уступает по популярности ремейку.

Премьера сериала "Бесстыжие" с номинантом на премию "Оскар" Уильямом Х. Мэйси состоялась в 2011 году. Тогда американцы, смотревшие Showtime, начали знакомство с неблагополучной семьей, во главе которой – отец-одиночка, алкоголик, наркоман и аферист. Его шестеро детей, которые тоже не отличаются правильностью, на протяжении всего сериала учатся жить самостоятельно, поскольку помощи от нерадивого родственника нет. Некоторые даже попадают в тюрьму.

Этот сериал подкупает своей абсурдностью, ведь порой интересно понаблюдать за историей, которая в реальной жизни, скорее всего, никогда не произойдет. В сериале затрагиваются все набившие оскомину проблемы американского общества и темы, вызывающие острые дискуссии: в частности, однополые отношения, права афроамериканцев, беременность несовершеннолетних.

Гей-отношения ближе к концу сериала, у которого, к слову, 11 сезонов, становятся основной сюжетной линией. И поэтому немудрено, почему "Бесстыжие" стали культовым сериалом в США. Свободная Америка, погрязшая в разврате, кажется, уже не способна потреблять кино, которое действительно учит и заставляет серое вещество работать, анализировать.

В России, конечно, тоже есть поклонники "Бесстыжих", однако, судя по рецензиям в интернете, многие не досматривают долгоиграющий сериал. Многие отмечают, что в последних сезонах он перестает быть оригинальным и захватывающим, а проблемы, с которыми сталкиваются герои, просто принимают другой облик, но по сути остаются теми же.