Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
17:58
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
17:58
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
17:55
Звезда "Универа" Кожевникова о ролях Васильевой "через постель" и собственном прошлом
17:47
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
17:21
Темнокожую актрису из США обвинили в оскорблении русских
17:18
После слухов о беременности усыпанная бриллиантами Ходченкова показала фигуру
17:10
Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"
17:05
"Спустила с небес на землю": Джанабаева довела до слез Меладзе
16:55
Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности
16:26
"Скорее мотнуть": Скулящая от безденежья Поргина бежит из России
16:26
"Несчастная тамада": Собчак указали на место после скандала с депутатом Шнуровым
16:22
"Оттягиваю": довольный Пресняков показал интим с молодой красоткой
16:08
Раскрыты имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке": Будет жарко
16:03
Дом без крыши и окон, работа в "Макдональдсе": что известно о новой солистке Artik & Asti
15:50
"Ей тяжело?": Потерявшую любимого Волочкову обвинили во лжи
15:46
Оголившаяся Толкалина рассказала о страданиях
15:42
Украинские националисты не пустили Басту в Одессу
15:26
Труп пропавшего актера из "Ходячих мертвецов" нашли на улице: уже названа причина смерти
15:02
Разбитый тяжелой болезнью Добрынин не смог подняться на сцену
15:02
Оставил без жилья и денег: Звезда "Дома 2" пожаловалась на нерадивого экс-мужа
14:55
Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее
14:54
Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак
14:53
Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем
14:45
В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
14:35
Джигурда облизал вывалившую интимные места Волочкову
14:34
Новый сериал от создателей "Хрустального" с Добронравовым в роли злодея получил дату премьеры
14:32
Видок валяющейся в сугробе Серябкиной под кайфом вызвал оторопь
14:25
"Все по-другому": Лопес раскрыла правду о романе с Аффлеком
14:13
Муж вытащил Кейт Миддлтон из бездны: Избежала участи принцессы Дианы
14:06
Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды
14:04
Сладкая парочка: Понурый Якубович вывел в свет сморщенную жену
14:00
"Это ужасно!": Рыдающую дочь Толкалиной взбесило свое отражение
13:57
"Несчастное животное": Богомолов растоптал Шнурова за нападки на Собчак
13:56
Рассказавшая о трагедии Орлова напугала жутким шрамом: Распахали спину
13:38
Зачем увеличивать армию? Зеленского обвинили в превышении полномочий
13:36
Барановская намекнула на свадьбу после слухов о романе с Лепсом
13:30
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
13:28
Развелся, завязал с выпивкой и сбросил 57 кило: что известно о звезде "Хрустального" Николае Шрайбере
13:23
Ягудин поглумился над пыхтящим Авербухом: Ты молодой отец
13:16
Зеленский и Джонсон пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
13:15
Больше не с нами: Шнурова постигла печальная участь после унижения Собчак
12:57
Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник
12:54
Оголившую интимное место Бузову вывели на чистую воду: Сзади лучше
12:52
Бросившая сына Бортич появилась на публике в рваных колготках
12:26
"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули
12:08
В Ханты-Мансийске пассажирский автобус попал в кювет
12:03
Александр Петров из сериала "Метод" сообщил о появлении сына
11:59
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
11:56
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
11:42
"Психологи нужны больным": мужу звезды "Дома 2" потребовалась помощь специалиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"

Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"

Осторожно: в тексте есть спойлеры!
прочитано 115 раз

На днях на телеканале "Россия 1" состоялась премьера девятой части ленты "Склифосовский". Между тем некоторые поклонники картины посмотрели свежие эпизоды еще до начала трансляции – на платформе "Смотрим" давно доступны все серии сезона. Более того, в Сети уже активно обсуждают продолжение полюбившейся ленты.

ПО ТЕМЕ

Смена имени, аборты, бесплодие и смерть мужа: что известно о звезде "Склифосовского" Основиной

Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Фанаты "Склифосовского" сошлись во мнении, что сценаристы дали маху, когда прописывали новых персонажей – троих интернов. Дескать, диалоги у молодых актеров неестественные, да и ведут себя они перед камерой как дети. Актерам, исполняющим роли Арины, Димы и Алекса, тоже хорошенько досталось. "Где только нашли столько бездарной молодежи?! Родственников привели?" – критикуют работу Ольги Богомазовой, Сергея Ходькова и Владимира Тяптушкина.

Высказались зрители по поводу метаморфоз, которые случились с персонажем Марии Куликовой – Мариной Нарочинскаой. Героиню превратили в злую бабу с ледяным голосом, которая растеряла всякое уважение к мужу Олегу Брагину, рассуждают пользователи Сети.

"Поддерживаю. Страдания часто на пустом месте. Бесконечно у Марины страдания перемежаются с руганью и недовольством. Вечно она несчастная, непонятая. Зачем это, знала же, за кого замуж шла. Брагина тоже решили "приблизить" к реальной жизни, добавили проблем и болячек, убрали задор. Пара стала унылой", – пишет поклонник "Склифосовского".

Фото телеканала "Россия"

Впрочем, есть те, кто оправдывает Нарочинскую. Мол, поведение Марины можно понять. Героиня долгое время терпела выходки и капризы супруга, который даже после выздоровления продолжал изводить ее нытьем. Марина терпела и поддерживала Олега в самые тяжелые моменты, тащила на себе быт и ребенка.

"А какой еще быть с таким-то муженьком? За которым надо бегать, подстраиваться под него, терпеть его истерики, он ей все нервы повымотал, мужик в юбке", – отмечает фанат сериала.

Героиня Анны Якуниной, Нина, считает аудитория, слишком поздно решила стать операционной сестрой. Также, говорят в Сети, у персонажа недостаточно знаний для этой должности, ведь экзамен она сдала с помощью Олега Брагина. Место Нине в регистратуре, считает народ.

"А со сдачей экзамена был цирк какой-то. Это весело смотрелось бы, если им было бы по лет 20", – разнес сценаристов "Склифосовского" обитатель Сети.

В адекватности персонажа Евгении Дмитриевой, Ольги Куликовой, народ сомневается. По мнению некоторых зрителей, героиня только вредит своему супругу Сергею Куликову, который волею судеб предстал перед судом. Мотивы Ольги поклонники не понимают.

Фото телеканала "Россия"

Отдельно фанаты "Склифосовского" выделили актерскую игру Елены Яковлевой. Актриса сумела показать различные состояния своей героини Ирины Павловой – ее хотелось пожалеть и осудить одновременно. Между тем зрители не верят, что Павлова, имеющая самолюбие и много амбиций, позволила бы так с собой обращаться.

"Ужасно не понравилась сцена с подвенечным платьем. Дурка по Аленикову, конечно, просто рыдает", – высказался интернет-обитатель.

Фото телеканала "Россия"

"Посмотрела весь девятый сезон. Впечатление в целом хорошее. Получился ровный, как по мне. Хорошо, что убрали некоторых персонажей, которым уже давно было пора на выход. И добавили новых, которые оживили сюжет. Все свои роли сыграли на отлично", – отметил поклонник ленты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото телеканала «Россия»
Автор: 2 февраля 2022, 17:10 Источник: Кино-Театр.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности

Зашить все надежно

Шоу-бизнес

"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

Чуда не произошло
Шоу-бизнес

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова

Артист не смог пройти мимо

Политика

Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое

Президент встретился с венгерским коллегой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+