Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"

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На днях на телеканале "Россия 1" состоялась премьера девятой части ленты "Склифосовский". Между тем некоторые поклонники картины посмотрели свежие эпизоды еще до начала трансляции – на платформе "Смотрим" давно доступны все серии сезона. Более того, в Сети уже активно обсуждают продолжение полюбившейся ленты.

Фанаты "Склифосовского" сошлись во мнении, что сценаристы дали маху, когда прописывали новых персонажей – троих интернов. Дескать, диалоги у молодых актеров неестественные, да и ведут себя они перед камерой как дети. Актерам, исполняющим роли Арины, Димы и Алекса, тоже хорошенько досталось. "Где только нашли столько бездарной молодежи?! Родственников привели?" – критикуют работу Ольги Богомазовой, Сергея Ходькова и Владимира Тяптушкина.

Высказались зрители по поводу метаморфоз, которые случились с персонажем Марии Куликовой – Мариной Нарочинскаой. Героиню превратили в злую бабу с ледяным голосом, которая растеряла всякое уважение к мужу Олегу Брагину, рассуждают пользователи Сети.

"Поддерживаю. Страдания часто на пустом месте. Бесконечно у Марины страдания перемежаются с руганью и недовольством. Вечно она несчастная, непонятая. Зачем это, знала же, за кого замуж шла. Брагина тоже решили "приблизить" к реальной жизни, добавили проблем и болячек, убрали задор. Пара стала унылой", – пишет поклонник "Склифосовского".

Впрочем, есть те, кто оправдывает Нарочинскую. Мол, поведение Марины можно понять. Героиня долгое время терпела выходки и капризы супруга, который даже после выздоровления продолжал изводить ее нытьем. Марина терпела и поддерживала Олега в самые тяжелые моменты, тащила на себе быт и ребенка.

"А какой еще быть с таким-то муженьком? За которым надо бегать, подстраиваться под него, терпеть его истерики, он ей все нервы повымотал, мужик в юбке", – отмечает фанат сериала.

Героиня Анны Якуниной, Нина, считает аудитория, слишком поздно решила стать операционной сестрой. Также, говорят в Сети, у персонажа недостаточно знаний для этой должности, ведь экзамен она сдала с помощью Олега Брагина. Место Нине в регистратуре, считает народ.

"А со сдачей экзамена был цирк какой-то. Это весело смотрелось бы, если им было бы по лет 20", – разнес сценаристов "Склифосовского" обитатель Сети.

В адекватности персонажа Евгении Дмитриевой, Ольги Куликовой, народ сомневается. По мнению некоторых зрителей, героиня только вредит своему супругу Сергею Куликову, который волею судеб предстал перед судом. Мотивы Ольги поклонники не понимают.

Отдельно фанаты "Склифосовского" выделили актерскую игру Елены Яковлевой. Актриса сумела показать различные состояния своей героини Ирины Павловой – ее хотелось пожалеть и осудить одновременно. Между тем зрители не верят, что Павлова, имеющая самолюбие и много амбиций, позволила бы так с собой обращаться.

"Ужасно не понравилась сцена с подвенечным платьем. Дурка по Аленикову, конечно, просто рыдает", – высказался интернет-обитатель.

"Посмотрела весь девятый сезон. Впечатление в целом хорошее. Получился ровный, как по мне. Хорошо, что убрали некоторых персонажей, которым уже давно было пора на выход. И добавили новых, которые оживили сюжет. Все свои роли сыграли на отлично", – отметил поклонник ленты.