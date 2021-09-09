"Все мое-мое, не отдам никому": молодая жена Бондарчука тащит в дом подержанные вещи и старье

Паулина Андреева раскрыла неожиданный факт о себе.

Супруга режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева снялась в новом сериале "Вертинский". 32-летней артистке в проекте досталась роль звезды немого кино Веры Холодной.

В свежем интервью Андреева рассказала, что очень комфортно чувствовала себя в роли нежной, трепетной героини Холодной. Между тем, по словам Паулины, у нее и сериальной Веры очень мало общих черт. Молодая супруга Бондарчука отметила, что обожает время, в котором жил прототип ее персонажа – конец XIX и начало XX века.

Паулина Андреева раскрыла неожиданную правду о себе – призналась, что является старьевщицей. Артистка не скупает оголтело антиквариат и предметы искусства, однако старается окружать себя вещами с историей.

Есть мнение, что бывшие в употреблении предметы быта и интерьера могут нести в себе негативную энергию предыдущих владельцев, но Паулина считает, мол, все это предрассудки. Старинные безделушки, наоборот, наполняют Андрееву силой.

Недавно жена режиссера получила в подарок конфетницу, которую произвели еще в 60-е годы прошлого века. Самая древняя вещь в коллекции старья Паулины – комплект XVIII века, состоящий из гребня, зеркальца и расчески, который она получила от хореографа Аллы Сигаловой. Артистка подчеркнула, что не использует гарнитур по назначению, только любуется им.

Звезда сериала "Вертинский" рассказала также, что не любит говорить о личной жизни. Артистка является довольно скрытной персоной и не собирается меняться. "Где я живу, с кем, как — это все мое-мое, не отдам никому", – заявила Паулина Андреева.