"Бедная Даша, что с ней?": Мельникова шокировала странным поведением на шоу Урганта

В Сети обсуждают актрису Дарью Мельникову.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова сыграли главные роли в фильме режиссера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Накануне артисты появились в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, чтобы прорекламировать картину.

В рамках программы Прилучный рассказал, что в фильме "Соври мне правду" много откровенных эпизодов. Как оказалось, Дарье и Павлу приходилось появляться перед камерой обнаженными. Интимные сцены чаще всего снимали в окружении огромного количества работников площадки. Между тем иногда Павел заставлял присутствующих выйти из помещения – с актерами оставался только режиссер.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный отметил, что работать перед камерой в чем мать родила для него дело привычное. "Разделись, голенькими постояли и снялись", – сказал артист.

Дарья Мельникова между тем всю передачу отмалчивалась. Она выглядела смущенной и зажатой. О том, как ей работалось в сценах страсти с Павлом, Дарья умолчала.

Зрителям поведение Дарьи Мельниковой показалось странным. В Сети поклонники "Вечернего Урганта" пишут, что актриса как будто стеснялась своего участия в фильме "Соври мне правду". По мнению комментаторов, Мельникова сидела в закрытой позе, которая говорит о внутреннем дискомфорте, она старалась не смотреть телеведущему Ивану Урганту в глаза. Между тем обитатели Интернета отмечали, что выглядела Дарья Мельникова потрясающе. Особо хвалили стройные ножки артистки.

"От Дашиного напряжения как-то напряжно было смотреть) Разговор не удался.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, как Даше было неловко. Как она тогда в этом снималась", "Мне кажется у Даши было желание встать и уйти 😂", "Бедная Даша, что с ней??", "Даша вообще в глаза Ивану не смотрела...", "Она какая-то травмированая ролью)", "Дарья очень странно себя вела. Будто провинилась в чем...или в кого-то влюбилась", – рассуждают теперь фанаты шоу.