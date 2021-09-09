Столкнувшаяся с несправедливостью актриса раскрыла подноготную российского кино: Взяли чью-то жену

Звезда отечественных сериалов лишилась роли мечты.

32-летняя актриса Мария Ахметзянова – звезда сериалов "Триггер", "Молодежка" и "Год культуры" рассказала, что столкнулась с вопиющей несправедливостью. У актрисы забрали роль, над которой она работала с прошлого, 2020 года. Много месяцев Ахметзянова участвовала в пробах и в итоге получила от ворот поворот.

Как оказалось, в проекте, в котором должна была сниматься артистка, играет некая суперзвезда. Артист, имя которого Мария назвать не решилась, захотел, чтобы в проекте участвовала его жена. В итоге супруге знаменитости дали роль, которая предназначалась Ахметзяновой. Марии между тем указали на дверь.

Звезда сериала "Год культуры" потеряла работу, о которой давно мечтала. Ахметзяновой не смог помочь даже режиссер проекта. Актриса скрыла название картины. Артистка, судя по всему, боится мести продюсеров.

Раскрывая подноготную отечественного кинематографа в личном "Инстаграм", Мария Ахметзянова добавила, что иногда появление актрисы в том или ином фильме или сериале проплачивается. Артистка подчеркнула, что сделать что-либо в таких ситуациях практически невозможно.