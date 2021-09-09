Звезде сериалов "Склифосовский" и "Тест на беременность" предъявили четверых внебрачных детей

Звезда сериалов "Тест на беременность", "Склифосовский" и "Мамочки" Ола Кейру счастливо женат. Супруга, художник по костюмам Анастасия, подарила 42-летнему артисту дочь Алису. Но недавно идиллия в семье знаменитости подошла к концу – Кейру угодил в скандал.
Бывшая избранница Олы Кейру, Наталья Клягина, заявила, что воспитывает его детей. Дескать, от актера отечественных теленовелл она родила четверых ребятишек. Клягина утверждает, что Кейру бросил семью, обвинив ее в изменах.
По словам Олы Кейру, с Натальей Клягиной он встречался в начале нулевых. Роман был недолгим. После расставания он много лет не видел экс-избранницу. Звезда "Теста на беременность" говорит, что не может быть отцом детей бывшей возлюбленной. Ола утверждает, что Наталья параллельно имела отношения с другим темнокожем парнем – Джеком.
Между тем 18-летний Кристиан Клягин – предполагаемый сын артиста, рассказал, что ему было 12 лет, когда Ола Кейру перестал появляться в его жизни. Тогда же парень услышал, что актер, возможно, не его папа.
После наступления совершеннолетия Клягин и один из его братьев сделали ДНК–тест. Экспертиза показала, что у молодых людей разные отцы и одна мама. Наталья Клягина результатам исследования не верит и считает их ошибочными.
Ола Кейру, а также Наталья и Кристиан Клягины встретились в студии шоу "На самом деле" Первого канала, чтобы расставить все точки над i. Экс-избранница артиста проверку на детекторе лжи проходить наотрез отказалась. Также женщина не подписала согласие на проведение ДНК-экспертизы для младших отпрысков.
Клягина принялась поливать Кейру грязью, дескать, артист взял у нее 3,5 миллиона рублей и построил на эти деньги дом. Средства, как утверждает Наталья, Ола ей возвращать отказывается.
Проверка на полиграфе выявила ложь звезды сериала "Тест на беременность". Как оказалось, Ола сожительствовал с Натальей восемь лет.
Также в студии ток-шоу обнародовали результаты генетического теста между Кейру и Клягиным. Эксперты выяснили, что Ола и Кристиан не являются родственниками. Наталья результатам этого исследования тоже не поверила.
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