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Сериалы
Актер "Секса в большом городе" и его избранница тайно поженились после 20 лет романа

Актер "Секса в большом городе" и его избранница тайно поженились после 20 лет романа

Знаменитости устроили скромное торжество.
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Звезда сериала "Секс в большом городе" Джон Корбетт признался, что тайно женился. Исполнитель роли Эйдана в популярной теленовелле о жительницах Нью-Йорка официально зарегистрировал отношения с 64-летней актрисой Бо Дерек.

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О свадьбе 60-летний Джон Корбетт рассказал в эфире популярного ток-шоу. Как оказалось, артисты стали мужем и женой еще в прошлом году. Бракосочетание состоялось под Рождество. Проходило оно в строгой секретности. Среди гостей были только родственники и близкие друзья жениха и невесты.

Актер сериала "Секс в большом городе" отметил, что 2020 год был очень тяжелым для его семьи. Джон Корбетт и Бо Дерек хотели сделать праздник для себя и своего окружения.

Отметим, Корбетт и Дерек решили пожениться спустя почти 20 лет после начала отношений. Артисты впервые встретились в 2002 году на вечеринке после премии "Оскар". С тех пор Джон и Бо не расставались.

"Потрясающе, вы по-настоящему не узнаете человека, пока не проживете с ним не менее 15 лет", "Поздравляю Джона и Бо, желаю вам любви и счастья на всю жизнь", – отреагировали на новость о женитьбе Корбетта поклонники.

Как писали "Дни.ру", на данный момент в Нью-Йорке проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". На площадке теленовеллы побывала российская телеведущая Регина Тодоренко.

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Фото: pixabay.com
Автор: 4 августа 2021, 14:09 Источник: The Talk ✓ Надежный источник
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