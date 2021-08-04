Актер "Секса в большом городе" и его избранница тайно поженились после 20 лет романа

Звезда сериала "Секс в большом городе" Джон Корбетт признался, что тайно женился. Исполнитель роли Эйдана в популярной теленовелле о жительницах Нью-Йорка официально зарегистрировал отношения с 64-летней актрисой Бо Дерек.
О свадьбе 60-летний Джон Корбетт рассказал в эфире популярного ток-шоу. Как оказалось, артисты стали мужем и женой еще в прошлом году. Бракосочетание состоялось под Рождество. Проходило оно в строгой секретности. Среди гостей были только родственники и близкие друзья жениха и невесты.
Актер сериала "Секс в большом городе" отметил, что 2020 год был очень тяжелым для его семьи. Джон Корбетт и Бо Дерек хотели сделать праздник для себя и своего окружения.
Отметим, Корбетт и Дерек решили пожениться спустя почти 20 лет после начала отношений. Артисты впервые встретились в 2002 году на вечеринке после премии "Оскар". С тех пор Джон и Бо не расставались.
"Потрясающе, вы по-настоящему не узнаете человека, пока не проживете с ним не менее 15 лет", "Поздравляю Джона и Бо, желаю вам любви и счастья на всю жизнь", – отреагировали на новость о женитьбе Корбетта поклонники.
Как писали "Дни.ру", на данный момент в Нью-Йорке проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". На площадке теленовеллы побывала российская телеведущая Регина Тодоренко.
Популярные темы форума
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре