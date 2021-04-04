Воссоединение шестерки: актеры сериала "Друзья" сообщили радостную новость

Сообщается, что шестеро голливудских актеров встретятся ради того, чтобы начать работу над специальным проектом для HBO Max. Дата премьеры все еще неизвестна. Однако продюсеры порывались снять 60-минутный эпизод еще в прошлом году.
Зарубежные таблоиды писали, что в марте 2020 года съемки были отложены из-за бушевавшей пандемии коронавируса. И только сейчас команда, да и сами артисты, согласились выйти на площадку.
"Из-за излишней осторожности телевизионная группа прекращает производство сериалов. Ни на одном из производств не было подтвержденных случаев COVID-19", – заверили представители Warner Bros.
Напомним, в феврале прошлого года Рэйчел, Моника, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи впервые воссоединились после нескольких лет работы порознь. Поговаривают, что съемок целого сезона не будет. Актеры лишь сыграют в часовом фильме для сервиса HBO Max.
На этот раз запись проекта пройдет в Лос-Анджелесе. Неигровой спецэпизод срежиссирует Бен Уинстон, а главный актерский состав войдет в команду исполнительных продюсеров вместе с создателями сериала.
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