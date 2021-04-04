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Воссоединение шестерки: актеры сериала "Друзья" сообщили радостную новость

Воссоединение шестерки: актеры сериала "Друзья" сообщили радостную новость

5-го апреля команда телевизионной группы Warner Bros вновь окажется в легендарном кафе Central Perk. Напомним, именно там были сняты первые серии всеми любимого сериала "Друзья".
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Сообщается, что шестеро голливудских актеров встретятся ради того, чтобы начать работу над специальным проектом для HBO Max. Дата премьеры все еще неизвестна. Однако продюсеры порывались снять 60-минутный эпизод еще в прошлом году.

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Зарубежные таблоиды писали, что в марте 2020 года съемки были отложены из-за бушевавшей пандемии коронавируса. И только сейчас команда, да и сами артисты, согласились выйти на площадку.

"Из-за излишней осторожности телевизионная группа прекращает производство сериалов. Ни на одном из производств не было подтвержденных случаев COVID-19", – заверили представители Warner Bros.

Напомним, в феврале прошлого года Рэйчел, Моника, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи впервые воссоединились после нескольких лет работы порознь. Поговаривают, что съемок целого сезона не будет. Актеры лишь сыграют в часовом фильме для сервиса HBO Max.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

На этот раз запись проекта пройдет в Лос-Анджелесе. Неигровой спецэпизод срежиссирует Бен Уинстон, а главный актерский состав войдет в команду исполнительных продюсеров вместе с создателями сериала.

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Фото: APLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 06:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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