Кто заменит Саманту? В продолжении "Секса в большом городе" появятся новые героини

В перезапуске культовой теленовеллы появятся новые персонажи. Обновленный сериал "Секс в большом городе" продемонстрирует мультикультурность Нью-Йорка.

По данным американских СМИ, в свежих эпизодах картины будут новые героини – азиатка и афроамериканка. Они придут на замену персонажа Саманты Джонс, которая в продолжение истории не попала.

"Саманта не вернется, но мы представляем двух новых персонажей, сильных и дерзких цветных женщин", – сказал журналистам источник, близкий к производству сериала.

Героини, по задумке создателей картины, должны представить проект новому поколению зрителей и отразить современный мир во всем его многообразии. "Пришло время для шоу, которое отразит лица и жизнь реальных женщин в Нью-Йорке в 2021 году", – добавил источник.

Напомним, актриса Ким Кэттролл отказалась от съемок в перезапуске сериала "Секс в большом городе". Сценаристам пришлось развивать сюжет без персонажа актрисы, Саманты Джонс.

Как писали "Дни.ру", продолжение культового телевизионного проекта будет носить название And Just Like That. Лента будет состоять из десяти серий. Съемки начнутся в весной 2021 года. Дата премьеры сериала пока не раскрывается.

Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет на платформе HBO Max. В картине появятся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис ,Синтия Никсон. За участие в ребуте артистки получат по десять миллионов долларов.