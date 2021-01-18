Актриса Ирина Соколова: Кричали: "Выбросите ребенка, он мертвый"

Актриса Ирина Соколова родилась 24 декабря 1940 года в Мурманске. В этот город семья актрисы переехала из Ленинграда. Родители знаменитости работали в местном Драматическом театре. После начала войны отец Соколовой ушел на фронт. В 1942 году он погиб под Сталинградом.
Ирину Соколову воспитывали мама и бабушка. Актриса была очень болезненным ребенком – до трех лет не могла встать на ноги. Родственникам пришлось приложить много усилий, чтобы выходить Ирину в непростых условиях войны.
Незадолго до начала боевых действий семья знаменитости приехала погостить на малую родину – в Ленинград. В сентябре 1941 года город был заблокирован вражескими войсками. Покинуть город Соколова и ее близкие смогли только в 1942 году, уже по Дороге жизни.
"Мест катастрофически не хватало, и когда мы выезжали в полуторке, я умирала и так плохо выглядела, что маме кричали: "Выбросите ребенка! Он все равно уже мертвый, только занимает место", – рассказала о тех событиях Ирина Соколова в свежем интервью.
По словам актрисы, ее мать была в ужасе. Женщина вцепилась в наследницу и не отпускала ту до приезда на Большую землю. По прибытии испуганная женщина не могла сама расцепить рук, ей потребовалась помощь посторонних.
Вернувшись в Мурманск, мать артистки вновь устроилась работать в театр. В 1945 году на сцену начала выходить и сама Ирина. Девочка играла гномика, а ее родительница Золушку.
Спустя время у юной актрисы появился отчим – артист Геннадий Николаевич Ложкин. Соколова полюбила его как родного. У Ирины родилась сестра – Алена. Алена Ложкина тоже стала актрисой.
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