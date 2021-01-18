Барабанил по попе: номер Екатерины Гусевой в "Танцах со звездами" шокировал вульгарностью

Гусевой и Папунаишвили выпала честь открыть двенадцатый сезон проекта. Пара выступала первой. Екатерина и Евгений исполняли сальсу под композицию Despacito исполнителя Луиса Фонси.
Екатерина Гусева вышла на паркет в непривычном образе. Звезда кино и сериалов перевоплотилась в латиноамериканскую диву. Члену жюри Николаю Цискаридзе актриса напомнила голливудскую вокалистку Дженнифер Лопес.
От танца актрисы и хореографа пришел в восторг телеведущий Андрей Малахов. "Жарко стало даже мне", – поделился мнением шоумен.
Между тем не все поклонники шоу "Танцы со звездами" разделили восторг знаменитостей. Некоторым зрителям номер показался вульгарным. Во время танца Евгений перевернул Екатерину вверх тормашками и похлопал по ее попе как по барабану – элемент смутил аудиторию. Впрочем, даже самые придирчивые критики не могли не согласиться с тем, что 44-летняя Екатерина Гусева невероятно привлекательна.
"Гусева роскошная женщина... но для танцев тяжеловата.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Екатерина красивая и хорошо сложена, но мне кажется, что для первого раза танец неудачный подобрали, а "игра на барабанах" вообще перешла грань между пикантностью и вульгарностью", "Гусева тяжеловато. Дело даже не в лишнем весе. Пегова была полнее, но двигалась великолепно. Казалась легкой пушинкой", "Да вы че, бабы! Какое худеть? Живот плоский, бедра женственные, талия есть. Огонь фигура!" – рассуждали фанаты Екатерины Гусевой.
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