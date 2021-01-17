У звезды сериала "Каменская" заподозрили инфаркт

По словам очевидцев, актер сразу же пожаловался на сильную слабость, давление и боль в руке. Коллеги Виктора Викторовича мгновенно вызвали скорую помощь. Они были напуганы, так как заподозрили инфаркт.
Стоит отметить, что медики, прибывшие на вызов, опровергли ужасающее предположение артистов. По словам специалистов, резкое изменение общего состояния Ракова произошло из-за погодных условий. Госпитализация звезде так и не понадобилась.
"Прекрасно себя чувствую. Видите, какая погода? Давление скачет. Сейчас все отлично", – признался Виктор Викторович.
Напомним, что за плечами артиста более 120 театральных работ. Мужчина прославился благодаря главным ролям в многосерийных кинокартинах "Убойная сила", "Каменская", "Сыщики". Сейчас Раков служит в "Ленкоме". Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, актер присутствует на каждой репетиции и отрабатывает свои сцены.
Ранее Виктор Викторович рассказывал о семейных проблемах и неудачном браке. Поговаривали, что мужчина страдал из-за постоянных измен супруги Ольги Илюхиной. Тогда театральный деятель пытался "излечить" себя алкоголем, светскими вечеринками и изнуряющей работой, но это никак не помогало.
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