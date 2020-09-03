Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии

Актер, композитор и певец узаконил отношения с возлюбленной. Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова сыграли тайную свадьбу.

Влюбленные успели отпраздновать торжество еще до вспышки коронавирусной инфекции. Медовый месяц пара провела в Швейцарии.

В личном микроблоге избранница артиста опубликовала снимки свадебной фотосессии. По словам Елены Глазковой, в момент создания фото она носила ребенка под сердцем.

Супруга Матвейчука выразила надежду, что сможет еще раз приехать в Швейцарию, ведь из-за плохого самочувствия она не смогла в полной мере насладиться местными красотами.

"Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще вернемся. Может даже полным составом, но попозже", – написала Елена.

"Ребятки! Вы очень красивые и счастливые))) Вы друг другу на пользу идете, однозначно!!! Счастья вашей семье!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Замечательная пара! Мои огромные поздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото! Отличный снимок!" – поздравляют счастливых влюбленных подписчики.

Напомним, в середине августа Елена Глазкова подарила Глебу Матвейчуку сына. Артист опубликовал фото из роддома. У пары уже подрастает дочь Алиса, которая родилась в сентябре 2018 года.