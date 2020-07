Звезда сериала "Хор" утонула в озере

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на воде озера Пиру в штате Калифорния лодку, в которой спал четырехлетний ребенок, передает РИА ФАН. Поблизости они нашли машину его матери, 33-летней звезды сериала "Хор" Наи Риверы.

Актриса, по предварительным данным, утонула. Ребенок находится в безопасности.

Напомним, что Ная Ривера сыграла более чем в 20 фильмах. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Хор". Девушку признавали самой сексуальной в мире.

Ребенок родился у актрисы в браке с коллегой по цеху Райаном Дорси. Однако их семейное счастье продлилось недолго. Мужчина обвинял спутницу в агрессивном поведении. За это Наю Риверу даже задерживала полиция.

