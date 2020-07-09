Звезда сериала "Хор" утонула в озере

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на воде озера Пиру в штате Калифорния лодку, в которой спал четырехлетний ребенок, передает РИА ФАН. Поблизости они нашли машину его матери, 33-летней звезды сериала "Хор" Наи Риверы.
Актриса, по предварительным данным, утонула. Ребенок находится в безопасности.
Напомним, что Ная Ривера сыграла более чем в 20 фильмах. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Хор". Девушку признавали самой сексуальной в мире.
Ребенок родился у актрисы в браке с коллегой по цеху Райаном Дорси. Однако их семейное счастье продлилось недолго. Мужчина обвинял спутницу в агрессивном поведении. За это Наю Риверу даже задерживала полиция.
at this point we just vibin y'all pic.twitter.com/JkVhocG9jZ— Naya Rivera (@NayaRivera) July 5, 2020
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