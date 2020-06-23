Режиссер Энтони Бирн сообщил о появлении нового персонажа в шестом сезоне "Острых козырьков"

Бирн сообщил о появлении в сюжете некой дамы. По словам режиссера, в сериале "Острые козырьки" такой женщины еще не было. Она доставит много беспокойства главному герою картины Томми Шелби, вынудит его тревожиться за свои деньги.
Энтони добавил, что пока неясно, станет ли загадочная героиня злодейкой. Сюжетная линия нового персонажа будет немного напоминать историю основателя Британского союза фашистов Освальда Мосли. Политик жил идеей, заразной как вирус. "И это куда опаснее, чем что-либо другое", – отметил шоураннер проекта "Острые козырьки".
Режиссер рассказал, что шестой сезон начнется с момента, на котором завершилась предыдущая часть. Сцена, где Томми Шелби стоит с пистолетом у виска, будет открывающей.
Съемки шестой части сериала "Острые козырьки" были заморожены из-за пандемии коронавируса. Энтони Бирн надеется, что в 2020 году удастся завершить работу. Из-за вынужденного простоя премьера теленовеллы состоится в 2022-м.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар