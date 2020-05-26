Пуговка из "Папиных дочек" Катя Старшова стала совсем взрослой

Катю Старшову отечественные телезрители помнят, как исполнительницу роли Пуговки в сериале "Папины дочки". Очаровательная девчушка моментально завоевала сердца россиян. Кате пророчили будущее великой артистки.

Между тем, став взрослой, Старшова пошла по другому пути. Окончив школу экстерном, в 2019 году она поступила в МГУ. Пуговка из "Папиных дочек" выбрала факультет фундаментальной медицины.

Ранее в интервью Катя признавалась, что теоретически могла бы поступить на актерский факультет. Между тем она уверена, что в кино возможно попасть и без профессионального образования. Не обязательно тратить на обучение пять лет. "Если это есть, то это есть", – рассудила знаменитость.

Добавим, что Катя Старшова с малых лет занимается фигурным катанием. На лед девочку привели родители, которые ранее занимались этим спортом профессионально. Звезда ситкома участвовала в соревнованиях и даже стала частью проекта "Танцы со звездами".

Сегодня Старшова активно продвигает личный микроблог. Девушка, судя по всему, хочет зарабатывать на рекламе. Об этом, по крайней мере, говорится в шапке ее профиля.

Отметим, что не все подписчики оказались готовы к тому, что Пуговка из "Папиных дочек" выросла. Девушку, которой, к слову, уже 18 лет, часто критикуют за яркий макияж или откровенный образ. Подобная реакция вызывает у Кати Старшовой раздражение.

Добавим, у звезды сериала "Папины дочки" есть молодой человек по имени Василий. Влюбленные знакомы с раннего детства, однако чувства между ними зародились лишь недавно.