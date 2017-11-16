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Сара Джессика Паркер странно повела себя у грязной "Волги" в Москве

Сара Джессика Паркер. Фото: GLOBAL LOOK press
Актриса Сара Джессика Паркер прилетела в Москву на презентацию новых духов, выпущенных под своим именем. Звезда уже успела выложить в Сеть странное видео.
прочитано 1055 раз

В ролике, размещенном в официальном аккаунте звезды "Секса в большом городе", она опрыскивает себя парфюмов, стоя около грязной волги желтого цвета в одном из дворов столицы, передает Life. Свою публикацию Паркер снабдила комментарием: "Вот что происходит на дорогах Москвы". Кроме того, актриса еще раз напомнила, зачем она приехала в Россию. "Европейский, 4:30 STASH. Увидимся там?", – написала Паркер и поставила хештег "#Жигули".

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Множество пользователей уже указали ей на ошибку и пообещали познакомить с детищами отечественного автопрома поближе. "Это Волга!", "Не #Жигули, это #Волга! Внутри она как маленькая квартира!", – писали пользователи. Кроме того, многие из подписчиков Сары обратили внимание на меховую оторочку ее куртки и сразу же подвергли артистку критике: "Настоящий мех? Не круто!", "Мех!!(((", – писали пользователи. 

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Автор: Михаил Войцеховский16 ноября 2017, 19:56

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