Потерявшая мужа известная актриса получила новый удар судьбы

В 2015 году Ауг овдовела. Скончался муж актрисы, программист Андрей Скулов. Супруг звезды кино и сериалов умер после продолжительной борьбы с болезнью.
Юлия тяжело переживала уход избранника. Эта потеря оставила в душе знаменитости незаживающую рану. Первый год после похорон Ауг не понимала, как и ради чего жить дальше. Долгое время актриса говорила, что не верит в возможность личного счастья и новой любви.
Между тем в свежем интервью знаменитость поведала, что влюбилась впервые за много лет. К сожалению, актриса получила новый удар от судьбы – чувства Ауг оказались невзаимными. "Все закончилось, не начавшись", – сообщила Юлия.
Впрочем, в ситуации Юлии даже неудачный роман – это уже позитивный опыт. Актриса вновь ощутила себя живой, эмоциональной. Ауг убедилась, что все еще может испытывать чувства к мужчине. Звезда сериалов надеется, что в будущем еще встретит взаимную любовь.
Напомним, после смерти супруга Юлия Ауг осталась с огромными долгами. Муж знаменитости занимал средства на развитие собственного бизнеса. Дело прогорело. Андрей Скулов очень переживал из-за неудачи. На фоне стресса молодой мужчина пережил два микроинсульта после чего серьезно заболел.
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