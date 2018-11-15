После разрыва с Питтом Джоли разбивает семью Бекхэма

Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта грозит затянуться еще минимум на полгода. Однако Джоли времени даром не теряет: утверждают, что у актрисы роман с Дэвидом Бекхэмом.

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