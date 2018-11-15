После разрыва с Питтом Джоли разбивает семью Бекхэма
43-летнюю Джоли очень интересует Дэвид Бекхэм. Взаимная симпатия двух звезд возникла давно, и сейчас они активно переписываются. По крайней мере, так утверждает анонимный источник издания News Weekly.
"Энджи и Дэвид должны были сняться вместе в рекламной кампании несколько лет назад. С тех самых пор она не может выбросить его из головы. Бекхэм ей всегда нравился, но она не афишировала это", – приводит издание слова инсайдера.
Голливудская звезда Анджелина Джоли уже более двух лет разводится со своим не менее звездным супругом Брэдом Питтом. Главная проблема – кто будет опекуном шестерых детей пары. На днях в суд были поданы документы, в которых сказано, что Питт и Джоли хотят продлить срок полномочий судьи, который занимается их делом, до 30 июня 2019 года.
Артисты никак не придут к согласию. Сначала Брэду не позволяли встречаться с детьми. А прошедшим летом суд решил, что шестеро ребят все же смогут видеться с Питтом в любое время, а Джоли не должна препятствовать их общению с отцом, пишет Teleprogramma.pro.
Западные СМИ то и дело приписывают Анджелине романы с разными голливудскими знаменитостями. Так, недавно сообщалось, что актриса встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон – якобы у Джоли и Джастина Теру было уже несколько романтических свиданий.
Писали, что в августе этого года знаменитости встретились в одном из нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Во время беседы о работе Анджелина и Джастин прониклись симпатией друг к другу. Оказалось, у звезд много общего. Друзья Джоли и Теру утверждают, что артисты испытывают друг к другу нежные чувства.
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