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Шоу-бизнес
Бекхэмы приготовили роскошный подарок на свадьбу сыну

Бекхэмы приготовили роскошный подарок на свадьбу сыну

Виктория и Дэвид Бэкхем. Фото: Richard Goldschmidt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Виктория и Дэвид Бекхэм презентуют наследнику дом. Кольцами 21-летний Бруклин со своей возлюбленной Николой Пельтц обменяются в следующем году.
прочитано 88 раз

Предложение руки и сердца сын звездной пары сделал своей избраннице недавно. Парень поклялся быть лучшим мужем и отцом.

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Теперь стало известно, что Виктория и Дэвид Бекхэм в качестве свадебного презента вручат молодоженам ключи от нового дома, который станет их семейным гнездышком. Правда, некоторое время Бруклин и Никола проведут в США, а после окончательно осядут в Лондоне.

Ранее сын Виктории и Дэвида Бекхэм подарил невесте кольцо за 160 тысяч фунтов стерлингов. Его знаменитые родители потратят не менее четырех миллионов фунтов стерлингов на организацию свадьбы.

Напомним, что Бруклин и Никола встречаются меньше года. Виктория и Дэвид Бекхэм одобрили выбор сына. Его избранница – дочь миллиардера Нельсона Пельтца.

Автор: 15 июля 2020, 02:03 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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