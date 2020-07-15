Бекхэмы приготовили роскошный подарок на свадьбу сыну

Предложение руки и сердца сын звездной пары сделал своей избраннице недавно. Парень поклялся быть лучшим мужем и отцом.
Теперь стало известно, что Виктория и Дэвид Бекхэм в качестве свадебного презента вручат молодоженам ключи от нового дома, который станет их семейным гнездышком. Правда, некоторое время Бруклин и Никола проведут в США, а после окончательно осядут в Лондоне.
Ранее сын Виктории и Дэвида Бекхэм подарил невесте кольцо за 160 тысяч фунтов стерлингов. Его знаменитые родители потратят не менее четырех миллионов фунтов стерлингов на организацию свадьбы.
Напомним, что Бруклин и Никола встречаются меньше года. Виктория и Дэвид Бекхэм одобрили выбор сына. Его избранница – дочь миллиардера Нельсона Пельтца.
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