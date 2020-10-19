Ложные ожидания: Мерзликин назвал причину скандалов с женой

Звезда сериала "Территория" считает супругу самым близким другом. Андрей Мерзликин женат уже почти 15 лет.

Артист отвел избранницу, психолога Анну Осокину, под венец в 2006 году. У пары четверо отпрысков. Первенец Федор родился у влюбленных в год их бракосочетания. В 2008-м на свет появилась девочка Серафима, а через два года дочь Евдокия. В 2016-м Анна подарила Андрею сына, которого назвали Макар.

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В свежем интервью Андрей Мерзликин признался, что считает жену самым лучшим другом. Актер сравнил свой брак с катанием на серфинге: супруги плывут от волны к волне и ко всему готовы.

"Она мой товарищ, дружбан, братан!" – поведал Мерзликин.

Впрочем, знаменитость не стала отрицать, что дома порой случаются конфликты. Бывают ситуации, когда даже самого близкого человека "хочется покусать". Андрей и Анна за 15 лет совместной жизни научились находить выход из любого кризиса.

Мерзликин считает, что главная причина скандалов – это ложные ожидания. Андрей считает, что необходимо научиться вовремя просить прощение и быть внимательнее к родным. Звезда сериала "Территория" отметила, что извиняться бывает крайне сложно из-за чувства стыда. "Но я это делаю", – сказал Андрей Мерзликин.