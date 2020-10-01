"Поджимала": ставшая мамой Исаева объяснила отсутствие "беременного" живота

Звезда сериала "Большой" на днях родила второго ребенка. Анна Исаева рассказала, как скрывала беременность.

Старшему наследнику артистки, Платону, всего год и два месяца. На днях Анна Исаева родила второго малыша. О радостном событии звезда сама сообщила поклонникам в соцсетях.

Многие подписчики даже не догадывались о беременности Исаевой. На свежих фото у артистки живот незаметен. Анне Исаевой пришлось оправдываться перед пользователями Сети.

Звезда сериала "Большой" призналась, что до восьмого месяца ее живот рос медленно, и она могла его "поджать". "Но на 9-м месяце мы все-таки выросли", – сообщила Исаева. Знаменитость добавила, что прошла через подобное и в первую беременность.

Маленький живот на поздних сроках вынашивания младенца – редкое явление. Не всегда оно свидетельствует о патологии. В случае Анны Исаевой волноваться было не о чем.

Отметим, что звезда "Большого" скрывает личность отца своих детей. 28-летняя актриса предпочитает не рассказывать поклонникам о любимом мужчине. Два года назад ходили слухи, что у девушки роман с Антоном Малышевым. Он был главой Фонда кино. Интересно, что на момент появления сплетен, Малышев жил с супругой и воспитывал наследников. Мужчина – многодетный отец.