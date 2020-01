В Большом зале Московской консерватории выступит оперная звезда Кристине Ополайс

25 февраля в Большом зале консерватории состоится сольный концерт оперной дивы Кристине Ополайс – певицы, знаменитой во всем мире исключительными вокальными данными, живой эмоциональностью и блестящим актерским даром. Ставшая мировой звездой благодаря сотрудничеству с известными оперными театрами, Кристине считается лучшей исполнительницей ведущих женских партий в операх Пуччини.

Для Ополайс это первый концерт в этом зале. Помимо самой Кристине, на сцену выйдет тенор Джонатан Тетельман, которого The New York Times назвал "всепоглощающей звездой". Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра, за дирижерским пультом – Адриан Перрюшон, дирижер Лос-Анджелесского филармонического оркестра. В программе вечера - арии из опер.

Кристине Ополайс – одна из самых востребованных певиц сегодня. Благодаря уникальному тембру и таланту перевоплощения ее выступлений ждут на лучших сценах мира. Она работает с такими дирижерами, как Даниэль Баренбойм, Антонио Паппано, Саймон Рэттл, Марк Элдер, Даниэль Хардинг, Андрис Нельсонс и Фабио Луизи. Ополайс знаменита сотрудничеством с лучшими современными оперными режиссерами, среди которых Дмитрий Черняков ("Игрок", "Дон Жуан", "Енуфа") и Мартин Кушей ("Русалка"). В 2003 году Ополайс приезжала в Москву на гастроли никому не известной хористкой Латвийской национальной оперы. Именно тогда, стоя на сцене Большого театра, певица поклялась себе, что вернется, но уже в качестве оперной звезды.

Об Ополайс заговорили сразу после дебюта в Берлинской государственной опере, куда ее на роль Тоски лично пригласил Даниэль Баренбойм. Далее последовали приглашения в Ла-Скала, Венскую оперу, Королевский театр Ковент-Гарден, Цюрихский оперный театр, Баварскую государственную оперу и, наконец, в Метрополитен-опера, где Ополайс на долгое время стала одной из ведущих певиц театра. Сотрудничество с Mет началось с удачного дебюта Кристине в роли Магды в опере Пуччини "Ласточка", после чего Ополайс стали доверять ведущие партии во всех операх этого композитора. Особенно запоминающимся был апрель 2014 года, когда Кристине сумела дебютировать одновременно в двух спектаклях менее, чем за сутки. Исполнив главные парии в двух операх, "Мадам Баттерфляй" и "Богема", Ополайс поставила рекорд в истории этого театра. Исполнение партии Мими было вынужденным – Ополайс согласилась заменить заболевшую певицу, однако именно появление в "Богеме" стало для Кристине дебютом в серии кинотрансляций "The Met Live in HD", которые сделали ее знаменитой во всем мире. Примечательно, насколько тепло были встречены оба выступления Кристине. Так, в газете The New York Observer особо отмечались "парящий голос и пронзительное театральное присутствие", а также "наиболее убедительное исполнение" партии Чио-Чио-Сан за последние 20 лет. Многим россиянам Ополайс известна как член жюри проекта "Большая опера" на телеканале "Культура".

Сегодня Кристине Ополайс пользуется заслуженным уважением и любовью не только у критиков и зрителей, но и у коллег по сцене. Так, знаменитая американская певица Рене Флеминг говорит про Кристине: "Она – представитель нового класса артистов. Как для чемпиона Олимпийских игр, так и для нее нет невозможного. Попросите их сделать еще один оборот в прыжке – и они это сделают!".

Джонатан Тетельман известен своими романтическими ролями в постановках Комише Опер, Метрополитен-опера, Дрезденской и Сиэтлской оперы, а также театра Лисео в Барселоне. Он занял второе место на международном конкурсе вокалистов в Нью-Йорке в 2018 году, а также первое место в нью-йоркском конкурсе лирической оперы в 2017 году. Лауреат многочисленных международных конкурсов, Тетельман выступит в Москве впервые.

Адриан Перрюшон – успешный французский дирижер, знаменитый своим сотрудничеством с разными оркестрами мира – от Кёльнской оперы и симфонического оркестра Фландрии до Лос-Анджелесского и Люксембургского симфонических оркестров. Музыкант родился в 1983 году и еще в раннем детстве начал заниматься игрой на фортепиано, позже заменив инструмент на фагот и ударные. Как оркестрант сотрудничал с Клаудио Аббадо, Даниэлем Баренбоймом и Эса-Пеккой Салоненом.

Концерт будет посвящен памяти выдающегося актера и режиссера Андрейса Жагарса, возглавлявшего Латвийскую национальную оперу с 1996 по 2013 годы. Во время руководства Жагарсом этот театр дал миру сразу несколько больших звезд, среди которых Элина Гаранча, Марина Ребека и Кристине Ополайс. С Кристине режиссера связывала многолетняя дружба, именно он увидел в начинающей певице потенциал оперной дивы и выдающейся актрисы. На протяжении последних лет был ведущим в популярных телевизионных проектах "Большой балет" и "Большая опера".