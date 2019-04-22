В Москве пройдет первый фестиваль уличных видов искусства Street Art

С 24 по 27 апреля на Арт-платформе Культурного центра им. И.М. Астахова состоится Первый Московский фестиваль уличных видов искусства Street Art в преддверии празднования дня Великой победы.

Street Art Фестиваль – это синергия современного искусства и исторической памяти. Молодые и талантливые художники из разных стран и городов за 4 дня фестиваля создадут более 50 арт-объектов, а ключевым событием станет преображение фасада Арт-платформы, на котором появится изображение Героя Советского Союза, летчика Ивана Михайловича Астахова в стиле граффити.

Фестиваль был создан из проекта, победившего в грантовом конкурсе при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр поддержки молодежных творческих инициатив" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "ТАВРИДА 2018". После чего проект по созданию арт-объекта молодыми художниками получил поддержку Департамента культуры города Москвы и поддержку от управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

Творческим пространством для реализации идеи стала "Арт-платформа" культурного центра имени И.М. Астахова. Художественный руководитель культурного центра Дмитрий Бикбаев вместе с креативной командой превратили проект в масштабный фестиваль.

Фестиваль носит, в том числе, благотворительный характер, так из 450 использованных баллончиков от краски будет изготовлен графический арт-объект – портрет легендарной Моны Лизы, а средства от продажи произведения современного искусства пойдут на развитие творчества в детские дома.

Еще одна важная тема фестиваля будет раскрыта через проект-мотивацию "Страна Героев" от Государственного музея спорта. Проект "Страна Героев" – о реальных людях – спортсменах и физкультурниках, чья титаническая воля и сила духа составляют бесценное наследие нашей страны. Основу проекта составляет плакатный материал, рассказывающий подлинные истории героев, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках фестиваля Street Art любой желающий сможет принять участие в конкурсе комиксов "Мой герой: Астахов!". Кроме того, специалисты музея проведут новаторский квест.

Участники фестиваля также смогут посостязаться в номинации ZOZH, посвященной здоровому образу жизни и спорту. Все работы впоследствии будут представлены в форме выставки в стенах Государственного музея спорта.

Стилизованные изображения появятся в разных регионах страны. Первое граффити появится в рамках фестиваля и станет главным событием.

"Мы приглашаем горожан на персональные выставки топ-10 современных художников России. Каждый гость так же сможет почувствовать себя художником, расписывая специально привезенные на фестиваль ретро-автомобили. Или же можно стать просто слушателем арт-ликбезов от признанных мастеров, или приехать потусоваться на финальный гала-концерт с участием более 30 творческих коллективов и известных артистов со всей России" - рассказывает Дмитрий Бикбаев, художественный руководитель Арт-платформы и Культурного Центра имени И.М.Астахова.

В фестивале примут участие более 100 молодых стрит-арт художников из разных уголков страны под кураторством лидеров сферы: Александра Милицина, Кирилла Joke, Сергея Давыдова и Ивана Гаврикова.

География фестиваля охватывает более 20 городов России: Санкт-Петербург, Уфа, Крым, Смоленск, Череповец, Челябинск, Рязань, Ростов, Королев и художники из других городов съезжаются на фестиваль уличных видов искусства.

Кроме того прибудут известные художники с разных концов планеты: Kiptoe (Нью-Йорк (США); Илья Бодров (Таиланд); Захар Евсеев (Красноярск), Кирилл Минцев (Москва), Марина Лизоркина (Москва) и другие…

"Популяризация востребованных среди молодежи видов искусства, привлечение внимания общественности к новым достижениям в области современного творчества, децентрализация культурной жизни – все это позволяет активировать проведение этого масштабного события, в котором мы задействовали художников из разных уголков мира. Такой крупный фестиваль неизбежно привлечет внимание деятелей современного искусства, урбанистов и поднимет престиж Москвы как города" – раскрывает идею фестиваля Александр Милицин – идейный вдохновитель и куратор события.

По окончании каждого дня фестиваля оргкомитет будет выбирать одного фаворита, а 27 апреля будут объявлены и награждены ценными призами победители Фестиваля. Заявки принимаются до 14 апреля, 17 апреля на сайте Культурного центра им.И.М.Астахова будут опубликованы списки участников.