В Москве состоялось вручение премии Crocus Fitness Awards

Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 17 апреля
Лента новостей
11:05
Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие
11:04
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
10:40
Трехлетняя дочь села на шею Миддлтон
10:16
"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото
09:28
Подавшая на развод Винокур заявила о втором ребенке
09:18
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
08:28
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
08:14
"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском
07:05
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
05:04
"Вкусно просто нереально": звезду шоу "Дом-2" ухажер накормил тараканом
03:03
Затравленная Маркл нашла защиту
01:02
Какого числа Пасха в 2019 году
22:03
"Им не грех втащить": жена вступилась за избивавшего девушек ведущего шоу "Дом-2"
22:00
Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
21:47
Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан
21:33
Киркоров разразился нецензурной бранью после вопроса о Пугачевой
21:07
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
21:07
Юлия Волкова экстремально похудела после замужества
21:05
Прилучный в панике: семейство разбудила пожарная сигнализация
20:26
Скандал на Первом канале: Историк назвал сгоревших в Одессе "биоматериалом"
19:33
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
19:21
В Уфе без вести пропала пенсионерка в тапочках
18:59
Оплачивает няню и водителя: сын Рудковской сам зарабатывает на красивую жизнь
18:45
Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
18:42
Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья
18:06
Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
18:05
Александрова поблагодарила Пугачеву за спасение
17:43
Рахмон пригласил Володина посетить Таджикистан
17:38
Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
17:33
Погибли 11 человек: автобус и грузовик попали в жуткое ДТП
17:00
Стало известно о судьбе пропавшего во время эфира ведущего Норкина
16:56
Аэропорт в Петрозаводске сменил название из-за злых сил
16:13
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
16:13
Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность
16:06
Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву
16:06
Жена бросила рыжего из "Иванушек"
15:40
Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери
15:35
Сделано заявление о бассейне на месте Нотр-Дам-де-Пари
15:31
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
15:19
Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка
14:47
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
14:45
СМИ: Избиратели отказывают в поддержке Любови Соболь
14:34
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года
14:02
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел второе чтение
13:59
Джоли после развода с Питтом сменила фамилию
13:33
Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня
13:27
Москвичей предупредили об остановке поездов на красной линии метро
13:24
Живое сердце напечатано на 3D-принтере
13:18
"Единая Россия" выступила против платных перекрестков
13:04
"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2" (видео)
12:42
Паллиативная помощь в России становится доступнее
12:38
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
12:35
Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
12:15
Госдума обеспечила надежность Рунета
12:10
Цымбалюк-Романовская устроила сюрприз для любимых россиян
12:08
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
11:30
"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
11:13
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
11:12
Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме
10:53
Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист
10:41
Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
10:32
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
10:31
"Смачная!": звезда "Дома-2" возбудила народ пикантным видео
10:20
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
10:04
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
09:49
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)
09:29
Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
09:19
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве
09:15
"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
09:04
Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
08:49
Надежда Савченко вышла на свободу
08:16
Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
07:03
"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
06:30
Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
05:02
"Цифра роковая": в смертях Началовой и Децла нашли мистическое совпадение
03:01
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
01:00
Зудина опростоволосилась в прямом эфире
22:59
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
22:00
Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019" от Украины
21:51
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
21:39
Володин: Жилье граждан нужно защитить от мошенничества
21:17
Мамаева задушили в автозаке
21:14
"Ходячий вынос мозга": фригидную Бузову назвали кошмаром любого мужика
20:45
Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
20:34
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
20:23
Жуткий пожар в Соборе Парижской Богоматери попал на видео
20:08
Повалий публично обратилась к празднующей Пугачевой
20:05
Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера
19:23
"Лучше бы раньше": Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с раком
19:12
Пугачева заставила фанаток целый день ждать у ворот
18:44
Неожиданное назначение сына Лукашенко
18:06
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
17:47
Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
17:23
Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
17:17
Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже
17:17
В доме на севере Москвы горел балкон
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
Жасмин открыла рот от поступка Навки
Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Пресс-релизы

В Москве состоялось вручение премии Crocus Fitness Awards

Фото: Пресс-служба
13 апреля в ресторане Backstage прошла первая церемония вручения наград Crocus Fitness Awards, организованная сетью фитнес-клубов премиум уровня Crocus Fitness.  В этот вечер награды за достижения в области здорового образа жизни вручались профессионалам и любителям из индустрии спорта и фитнеса. 
поделиться

На ужине, посвященном церемонии, собралось более 300 гостей – известные спортсмены, артисты театра, кино и балета, представители шоу-бизнеса, владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Телеведущая Юлия Барановская и российский футболист, ведущий Евгений Савин поддерживали неповторимую атмосферу вечера.\

Фото: Пресс-служба

Награждение самых достойных и успешных проходило по 20 номинациям в шести категориях: "Спорт", "Фитнес", "Музыка", "Искусство", "Мода" и "Прогресс". Лауреаты премии получили статуэтки и награды из рук известных и талантливых людей России.

Фото: Пресс-служба

В категории "Искусство" проходило награждение в трех номинациях:

"Скульптор тела" – ведущий солист Большого театра, лауреат театральной премии "Золотая маска" Игорь Цвирко;

"Фитнес-актер года" – актер театра и кино Роман Курцын;

"Фитнес-актриса года" – актриса театра и кино Полина Максимова.

Фото: Пресс-служба

В категории "Музыка" было представлено две номинации:

"Best Male Body" – популярный певец, актер театра и кино Сергей Лазарев;

"Королева фитнеса" – поэт и музыкант Диана Арбенина.

 В категории "Мода" были отмечены:

"Фитнес-маньяк года" – дизайнер Маша Цигаль;

"International Fitness Model" – известная fashion– и фитнес-модель Филипп Газманов;

"Модный спортивный бренд" – основатель, дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина.

Категория "Фитнес":

"Фитнес-пара года" – популярный певец, ведущий Стас Костюшкин и его жена Юлия;

"Лучший тренер" Crocus Fitness в женской и мужской категориях – Мария Яловенко и Павел Гундорин;

"Фитнес-гуру" – популярный хип-хоп исполнитель Джиган.

Фото: Пресс-служба

Категория "Спорт":

"Лучшее театрализованное гимнастическое шоу" – Алексей Немов и спортивно-гимнастическое шоу "Легенды спорта";

"Лучший спортивный социальный проект" – спортивный портал "Живу Спортом";

"Лучший спортивный телевизионный проект" – ТВ-проект на 1-ом канале "Русский Ниндзя".

Фото: Пресс-служба

В категории "Прогресс":

"Лучший сервис по доставке правильного питания" – певица, народная артистка России, обладательница 13 премий "Золотой граммофон" Валерия;

"Здоровая нация" – благотворительный фонд "Национальный Антинаркотический Союз" во главе с председателем правления Никитой Лушниковым;

"Инста ЗОЖ блогер" – Арина Скоромная.

Фото: Пресс-служба

Обладателем специальной номинации вечера Best of the best стал выдающийся, известный во всем мире артист балета Сергей Полунин.

Почетные статуэтки и награды лауреатам вручали: футболист Дмитрий Сычев, российская гимнастка, 2-кратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина; 3-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, актер театра и кино Павел Деревянко, олимпийский чемпион в танцах на льду, призер Олимпийских игр Дмитрий Соловьев; параатлет, телеведущий Дмитрий Игнатов; олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, участники группы Иванушки International, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова, актер театра и кино Андрей Мерзликин, чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, ведущая и актриса Эвелина Бледанс, режиссер-клипмейкер, сценарист, продюсер Ирина Миронова; пловец, олимпийский призер, чемпион мира Евгений Коротышкин; российская гимнастка, призер Олимпийских игр Дарья Спиридонова; призер Олимпийских игр по плаванию, чемпион мира Антон Чупков; актер театра и кино России и Голливуда Михаил Горевой, российский прыгун в воду, призер Олимпийских игр, Чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Глеб Гальперин; певец, участник шоу "Голос", российский спортсмен, член сборной России по вольной борьбе, 2-кратный призер чемпионата России Торнике Квитатиани; актер театра и кино Павел Трубинер, певица Рита Дакота.

Фото: Пресс-служба

Также среди гостей церемонии были телеведущая Аврора, телеведущая и блогер Екатерина Одинцова, а также танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.

На торжественной церемонии Crocus Fitness Awards выступили Диана Арбенина, EMIN, Эмма М, Виктории Дайнеко, Джиган, MBand, Джони, Эльман и Андро.

16 апреля 2019, 08:08
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 апреля 2019
просмотры: 123

Объявлены лауреаты фестиваля Бенуа де ла Данс

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 апреля 2019
просмотры: 123

Звезды провели вечер в компании призраков

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 апреля 2019
просмотры: 123

НАШЕ Радио бесплатно отвезет слушателей в отпуск

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 апреля 2019
просмотры: 123

Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 апреля 2019
просмотры: 123

Гарифуллина и Абдразаков дадут необычный концерт в Крокусе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 апреля 2019
просмотры: 123

В особняке в центре Москвы нашли призрак девушки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 апреля 2019
просмотры: 123

В саду "Эрмитаж" пройдет вручение премии JAZZ FM

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 апреля 2019
просмотры: 123

Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 апреля 2019
просмотры: 123

В Москве назвали самые яркие достижения звезд

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 апреля 2019
просмотры: 123

Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров

567

загрузить ещё

Политика

Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
Неожиданное назначение сына Лукашенко

Шоу-бизнес

Петросян с молодой пассией пришел к Урганту
Трехлетняя дочь села на шею Миддлтон
"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото
"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву

Примадонна сделала резкое заявление
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы
Шоу-бизнес

Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной

Артист совсем недавно оформил развод
Шоу-бизнес

Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня

Модель дала откровенное интервью

Гороскоп

"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя

Фоторепортажи

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

Спорт

Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)

Регионы

Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru