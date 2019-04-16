В Москве состоялось вручение премии Crocus Fitness Awards
На ужине, посвященном церемонии, собралось более 300 гостей – известные спортсмены, артисты театра, кино и балета, представители шоу-бизнеса, владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Телеведущая Юлия Барановская и российский футболист, ведущий Евгений Савин поддерживали неповторимую атмосферу вечера.\
Награждение самых достойных и успешных проходило по 20 номинациям в шести категориях: "Спорт", "Фитнес", "Музыка", "Искусство", "Мода" и "Прогресс". Лауреаты премии получили статуэтки и награды из рук известных и талантливых людей России.
В категории "Искусство" проходило награждение в трех номинациях:
"Скульптор тела" – ведущий солист Большого театра, лауреат театральной премии "Золотая маска" Игорь Цвирко;
"Фитнес-актер года" – актер театра и кино Роман Курцын;
"Фитнес-актриса года" – актриса театра и кино Полина Максимова.
В категории "Музыка" было представлено две номинации:
"Best Male Body" – популярный певец, актер театра и кино Сергей Лазарев;
"Королева фитнеса" – поэт и музыкант Диана Арбенина.
В категории "Мода" были отмечены:
"Фитнес-маньяк года" – дизайнер Маша Цигаль;
"International Fitness Model" – известная fashion– и фитнес-модель Филипп Газманов;
"Модный спортивный бренд" – основатель, дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина.
Категория "Фитнес":
"Фитнес-пара года" – популярный певец, ведущий Стас Костюшкин и его жена Юлия;
"Лучший тренер" Crocus Fitness в женской и мужской категориях – Мария Яловенко и Павел Гундорин;
"Фитнес-гуру" – популярный хип-хоп исполнитель Джиган.
Категория "Спорт":
"Лучшее театрализованное гимнастическое шоу" – Алексей Немов и спортивно-гимнастическое шоу "Легенды спорта";
"Лучший спортивный социальный проект" – спортивный портал "Живу Спортом";
"Лучший спортивный телевизионный проект" – ТВ-проект на 1-ом канале "Русский Ниндзя".
В категории "Прогресс":
"Лучший сервис по доставке правильного питания" – певица, народная артистка России, обладательница 13 премий "Золотой граммофон" Валерия;
"Здоровая нация" – благотворительный фонд "Национальный Антинаркотический Союз" во главе с председателем правления Никитой Лушниковым;
"Инста ЗОЖ блогер" – Арина Скоромная.
Обладателем специальной номинации вечера Best of the best стал выдающийся, известный во всем мире артист балета Сергей Полунин.
Почетные статуэтки и награды лауреатам вручали: футболист Дмитрий Сычев, российская гимнастка, 2-кратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина; 3-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, актер театра и кино Павел Деревянко, олимпийский чемпион в танцах на льду, призер Олимпийских игр Дмитрий Соловьев; параатлет, телеведущий Дмитрий Игнатов; олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, участники группы Иванушки International, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова, актер театра и кино Андрей Мерзликин, чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, ведущая и актриса Эвелина Бледанс, режиссер-клипмейкер, сценарист, продюсер Ирина Миронова; пловец, олимпийский призер, чемпион мира Евгений Коротышкин; российская гимнастка, призер Олимпийских игр Дарья Спиридонова; призер Олимпийских игр по плаванию, чемпион мира Антон Чупков; актер театра и кино России и Голливуда Михаил Горевой, российский прыгун в воду, призер Олимпийских игр, Чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Глеб Гальперин; певец, участник шоу "Голос", российский спортсмен, член сборной России по вольной борьбе, 2-кратный призер чемпионата России Торнике Квитатиани; актер театра и кино Павел Трубинер, певица Рита Дакота.
Также среди гостей церемонии были телеведущая Аврора, телеведущая и блогер Екатерина Одинцова, а также танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.
На торжественной церемонии Crocus Fitness Awards выступили Диана Арбенина, EMIN, Эмма М, Виктории Дайнеко, Джиган, MBand, Джони, Эльман и Андро.
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