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Пресс-релизы

Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали

Фото: Пресс-служба
31 марта в Государственном Кремлевском Дворце первый в мире танцующий симфонический оркестр представит уникальное шоу: "Симфонические Рок-Хиты. Крылья Грифона". 
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Рок против стереотипов

Есть брутальные и дерзкие фанаты рока, есть утонченные ценители симфонической музыки. Представить себе ситуацию, в которой эти две столь противоположные аудитории соединились, довольно сложно. Шоу "Симфонические рок-хиты. Крылья Грифона" разрушает привычные шаблоны, раздвигает границы обыденного восприятия музыкальных стилей и направлений. Симфонические музыканты танцуют, играют наизусть все партии, импровизируют, они воплощают три амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое. Симфонический рок – это взрыв эмоций и море драйва! Он объединяет совершенно разных людей: от консервативных топ-менеджеров до бунтующих подростков.

 "Танцующий симфонический оркестр – это авторская "фишка" нашего оркестра. Обучая музыкантов новым пластическим приемам, я старался раскрыть творческую природу каждого. Шоу проходит по всей стране с огромным успехом, зритель принимает Concord Orchestra с восторгом" Мне повезло стать частью настоящей  "звезднойкоманды",  – отмечает режиссер шоу Илья Устьянцев.

Фото: Пресс-служба

Эмоции, которые невозможно скрыть

Ярко и мощно в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов  звучат хиты знаменитых рок-групп Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses.Зрителей завораживают драйв рок-музыки, темперамент музыкантов, потрясающие видео-интсталляции и оригинальные костюмы, атмосфера волшебства и магии, царящие на сцене.

Каждый зритель находит именно свою музыку: молодежь "фанатеет" от Linkin Park, Rammstein, Nirvana,люди более зрелого возраста с восторгом встречают Scorpions, Dire Straits, Guns N' Roses. Когда звучит легендарная композиция: "We are the champions!" группы Queen в исполнении Concord Orchestra зрители подпевают музыкантам. Музыканты щедро делятся своими эмоциями с залом, публика отвечает "звездной команде" взаимностью. Сегодня число поклонников знаменитого оркестра постоянно растет.

Грифон исполняет желания

Это девиз шоу, в основе драматургической концепции лежит путешествие с Грифоном. По легенде, Грифон раскрывает истинную сущность каждого человека, затрагивает самые сокровенные струны души и исполняет заветные желания. "Я уже три года живу в Петербурге, обожаю этот город, восхищаюсь его архитектурой, историей. Банковский мост, на которомустановлены скульптуры грифонов, одно из моих любимых мест. Существует легенда, что если прикоснуться к крылу Грифона, то желание сбудется. Я и сам там загадывал желание,  - рассказывает дирижер оркестра итальянец Фабио Пирола.

Фото: Пресс-служба

В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как мини-спектакль: подобраны хореографические образы, которые затем воплощаются  в современном пластическом танце и уникальной манере исполнения. Специалисты называют новую постановку "современным пластическим рок-шоу".

Любовь зрителей вдохновляет

У оркестра очень плотный гастрольный график, музыкантам приходится выкладываться на все 100%. Каждый музыкант понимает, что от его качества его игры зависит успех всего шоу. В оркестре нет второстепенных ролей, все роли главные.

"Мне очень нравится, что российские зрители нас встречают восторженно. Их любовь, восторг, энергия дарят нам силы. Ведь все, что мы делаем, мы делаем во имя любви к зрителям. Мы понимаем, что московская публика особенно взыскательна. Уверен, что нам удастся покорить сердца москвичей", – говорит дирижер и художественный руководитель Concord Orchestra.

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