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Пресс-релизы

"Зеленый" Новый год: лучшие эко-лайфхаки к празднику

Фото: Пресс-служба
Новый год – самое волшебное время. Вкусная еда, веселье ночи напролет, запуск хлопушек и, конечно, подарки. А потом куча пластиковой обертки, включенный в течение 24 часов свет, мусор на улицах, неперерабатываемые отходы… Звучит уже не так весело, согласитесь? В разгар праздников мы совершенно не задумываемся об экологии, на это просто нет времени, ведь нам нужно успеть сделать множество дел и завершить все приготовления. Но что может быть важнее сохранения природы? 
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В новогодний период огромное количество корпораций безустанно работают, производя праздничную продукцию. В ваших силах выбрать отличный подарок, который не причинит вреда окружающей среде. Так, вы сможете помочь природе, которая сильно страдает во время праздников и поддержать экологически ответственные компании. Кроме того, экопродукция уже давно стала бесспорным трендом среди звезд и блогеров.

Совместно с Lipton мы составили список из 5 лайфхаков, которые помогут вам выбрать классный экологичный подарок и создать потрясающую новогоднюю атмосферу без вреда для природы.

Фото: Пресс-служба

1.     Сначала поговорим о подарках. Холщовая сумка-шопер с модным принтом станет удобным аксессуаром для любого из твоих друзей. Благодаря своей вместительности ее можно использовать, чтобы носить с собой книги, учебники, холсты, инструменты и вообще все, что захочешь. А в магазине эта сумка заменит тебе пластиковый пакет и сэкономит деньги. Еще одним отличным экологичным подарком станет свеча без парафина. Она поможет расслабиться и создаст уют зимним вечером. А если сделаешь ее своими руками, тогда ты точно попадешь в тренд.

2.     Так, подарки есть. Теперь нужно их экологично упаковать. Вам понадобится гуашь, ножницы, мотки ниток и крафтовая бумага. Чтобы вдохновиться и запастись необычными идеями загляните на Pinterest, а после этого смело начинайте творить. Крафтовая бумага абсолютно нейтральна, поэтому вы сможете создать свой уникальный дизайн. Другой вариант – упаковка "фурошики", древний японский метод оригами из ткани. Просто возьмите понравившуюся хлопковую или льняную ткань и заверните в нее подарок. Обязательно поищите инструкции по упаковке в этой технике. Это очень красиво, а главное – экологично.

3.     Следующий шаг – создание праздничной атмосферы. Наверняка рядом с вашим домом продают елки. Загляните туда и попросите у продавца опавшие веточки. Из них вы сможете сделать настоящий рождественский венок. Обязательно украсьте его красивыми лентами и шишками. А после праздника ветки и шишки можно сдать в переработку.

4.     Немаловажный пункт нашего списка – экологичный новогодний стол. Настоящие экокомпании заботятся об экосистеме, берегут воду и электричество, правильно распределяют свои ресурсы и следят за отходами производства. Если вас волнует состояние природы, очень важно проверять условия, в которых продукт был произведен. Плантации, где выращивают чай Lipton, сертифицированы Международной Экологической Организацией Rainforest Alliance, которая следит за соблюдением этих условий. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены, выбирая чай Lipton Yellow Label. Вы не только насладитесь чудесным вкусом классического чая, запивая конфеты из сладких новогодних подарков, но и позаботитесь о нашей планете.

5.     Без чего не обойдется ни один Новый год? Нет, ответ не оливье. Конечно же без елки! Именно елка становится центром праздника в каждом доме. Каждый год миллионы деревьев по всему миру уничтожаются ради пары праздничных недель, а искусственные пластиковые деревья не подлежат переработке. Это наносит сильный удар по экологии. Поэтому мы хотим предложить вам несколько альтернативных вариантов. Выберите тот, что придется вам по душе! Для тех, кто не представляет свой Новый год без елки, но переживает о массовой вырубке деревьев, у нас есть отличное решение – вырастить елку! Да, это требует времени и усилий, но это занятие сплотит вас и родных и сделает ощущение праздника еще более реальным. Кроме того, позже вы сможете пересадить дерево на улицу и помочь таким образом природе. Еще один вариант, щадящий бедные деревья, – нарядить елку во дворе. Может быть, елки во дворах и не такие пушистые, но это станет поводом нарядить ее посильнее. А как здорово будет водить вокруг нее хороводы после боя курантов или устроить бой снежками! Наш третий вариант – для тех, кто готов отказаться от праздничного дерева и принести пользу планете. Вместо покупки живой или искусственной елки, вы можете перечислить деньги в фонд по восстановлению окружающей среды. Но не спешите совсем отказываться от праздничной атмосферы. У вас ведь остались игрушки, гирлянды и мишура с прошлого года. Проявите креативность и с их помощью сделайте не менее красивую елочку на стене в гостиной. 

Быть по-настоящему "эко" не так трудно, как кажется на первый взгляд, и если вы твердо решили сделать мир чуточку лучше, то своим примером обязательно заразите остальных. Веселых вам праздников!

27 декабря 2019, 14:29

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