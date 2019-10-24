Лауреатов Премии "Импульс добра" наградили в Москве

17 октября 2019 года в Москве состоялось торжественное награждение лауреатов VIII Премии "Импульс добра", которая ежегодно вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства.

В этом году Премии "Импульс добра" удостоились 10 лауреатов в 7 номинациях. В 2019 году на соискание Премии поступили 332 заявки из 60 регионов России.

Самым активным регионом по числу поданных заявок стал ХМАО – Югра – 54 заявки. Также среди лидеров – Москва (43 заявки), Московская область (25 заявок), Нижегородская область (24 заявки) и Санкт-Петербург (19 заявок). Всего за 8 лет проведения Премии "Импульс добра" в оргкомитет поступило 1843 заявки из 81 региона России, а победителями стали 89 лауреатов из 21 региона России.

Лауреаты Премии 2019 года – это проекты, которые находят инновационные решения социальных проблем и вдохновляют своим примером других. Так, например, одним из лауреатов в номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" стал Григорий Аркадьевич Леин, который с 2006 года разрабатывает и выпускает специальные корсеты для лечения позвоночника. В 2014 году он запустил протезно-ортопедический центр полного цикла "Сколиолоджик.ру", который, помимо корсетов, производит ортопедические аппараты, протезы и оказывает услуги психотерапевтического сопровождения пациентов. Центр представлен в 5 городах России и Эстонии.

На одно из самых знаковых событий российского социального бизнеса собралось около 700 гостей, среди которых представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и социальные предприниматели.

Гостей Премии встречала уникальная выставка инновационных проектов социальных предпринимателей. Они смогли ознакомиться с новейшими разработками в самых разных областях – от здравоохранения до музеев. Например, одним из экспонентов стал проект – победитель в номинации "Лучший стартап в сфере социального предпринимательства" ООО "Реджоинт Наука". В 2018 году компания вывела на рынок свою разработку – тренажер для восстановления кисти руки после травмы или инсульта. Тренажер Rejoint можно использовать с первых дней после травмы. Посредством механических непрерывных движений он приводит в действие кисть руки, восстанавливая нервные связи и увеличивая объем собственных движений пациента. Это единственный аппарат, который подходит детям.

В начале церемонии было зачитано приветственное слово от Президента РФ Владимира Путина. "Ежегодно эта престижная Премия присуждается тем, кто воплощает свои идеи в реальные дела и начинания, стремится изменить жизнь к лучшему. Ее лауреаты заботятся о детях и старшем поколении, возрождают народные промыслы и производства, осуществляют другие, не менее значимые инициативы. Столь важная и необходимая работа заслуживает глубокого уважения. Является примером ответственного отношения к актуальным общественным проблемам.

Уверен, что принятый в нынешнем году закон о социальном предпринимательстве поможет вам повысить эффективность своего труда, успешно решать насущные задачи социальной сферы.

Поздравляю лауреатов с высокой наградой, желаю творческой энергии и всего наилучшего", – говорится в обращении Владимира Путина.

Также в адрес гостей и участников Премии поступили приветствия от Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу Мухаммада Юнуса, Русской Православной Церкви, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Открывая торжественную церемонию, учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов отметил, что в послании Президента РФ "сказано все, к чему мы стремились – вывести и поднять социальное предпринимательство на уровень правительства, на уровень законодательной основы – это произошло". "Я счастливый человек, потому что, наверное, занимаюсь любимым делом, у меня отличная семья, и сегодня я получил уникальную возможность оказывать поддержку людям, которые стремятся сделать не только собственный бизнес, но и бизнес, направленный на поддержку людей, которые сегодня в этом нуждаются, – сказал Вагит Алекперов. – Я хотел бы всех заверить здесь, что Фонд "Наше будущее" будет только усиливать свои программы во всех регионах нашей великой страны, мы будем поддерживать и каждый год наращивать свое участие, дабы людям стало лучше жить".

Как отметила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, обращаясь к учредителю Фонда, "люди из разных регионов приезжают на эту Премию, и все они проповедуют те же принципы, что заложены в вашем проекте". "Я желаю успехов всей команде, которая сформировалась, каждому из вас. Это замечательный, очень нужный людям проект", – сказала она.

Заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев отметил, что Фонд "Наше будущее" всегда был "эталоном правильной работы, эталоном честного, хорошего подхода к своему делу, эталоном привлечения хороших достойных людей к Премии".

На награждении лауреатов присутствовал также министр культуры РФ Владимир Мединский, который попросил в следующем году предусмотреть отдельную номинацию для социальных предпринимателей в сфере культуры. "Есть скромные маленькие частные кинотеатры или небольшие негосударственные театры, да даже книжные магазины – это на самом деле социальное предпринимательство, попробуйте позаниматься этим в бизнес-поле", – пояснил он.

В очередной раз был отмечен и вклад СМИ в освещение социального предпринимательства, победу в этой номинации одержали сразу два издания – Lenta.ru и "Башинформ". Как отметил главный редактор ТАСС Михаил Петров, тему социального предпринимательства не всегда легко сделать приоритетной, потому что из-за специфики информационного пространства "лучше всего продаются катастрофы и скандалы". "И тем более ценен этот приз, эта Премия сегодня для наших лауреатов, потому что им пришлось проявить недюжинную волю, приложить максимум усилий для того, чтобы, несмотря ни на что, продвигать эту важную сегодня позитивную повестку", – сказал он.

В этом году в рамках Премии "Импульс добра" был выбран проект, который получил особую награду, приз в специальной номинации "За первый выпуск зеленых облигаций в России". Награды удостоилось ООО "Ресурсосбережение ХМАО". Как отметил вице-президент ПАО Банк "ФК Открытие" Владимир Рыкунов, в этой награде "объединяется наше будущее с импульсом добра". "Импульс, который делают социальные предприниматели, предприниматели вообще, объединяется с импульсом из сегодня и обращается в завтрашний день, – пояснил Рыкунов. – Надеюсь, в будущем будет все больше и больше выпусков таких облигаций, других финансовых инструментов".

"Я рада, что Фонд и Премия отметили эту новеллу у нас в стране. Компания "Ресурсосбережение ХМАО" продемонстрировала себя как компания социально ориентированная, компания, которая вчера и сегодня думает о завтрашнем дне", – отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Завершила мероприятие директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева. "Я всех поздравляю, действительно серьезный рубеж – это принятие закона о социальном предпринимательстве. Эта цель достигнута, но впереди еще много дел, и еще больше требуется нашей вовлеченности, еще больше труда. Мы рады, мы с удовольствием все это делаем, мы это делаем с любовью. Вся наша команда – попечительский совет, учредитель Вагит Юсуфович Алекперов, все наши партнеры, эксперты, региональные представители – очень любит то, чем она занимается. Мы действительно счастливы. Мы верим в социальное предпринимательство, верим, что все у нас получится", – сказала Наталия Зверева.