Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве

Скандал на дебатах Послание Президента Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Пятница 2 марта
Лента новостей
17:03
В рухнувшем лифте погибли женщина с младенцем
16:58
Рассекречена главная тайна допинга
16:48
Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
16:31
Пора на карнавал в Бразилию: Савченко переплюнула Ким Кардашьян
16:30
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
16:27
Развратнику-Вайнштейну протянули руку помощи
16:10
"Одноклассники" удивили невероятной функцией
16:04
Американскую актрису обвинили в педофилии
16:02
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены
15:48
Европа пригрозила Трампу торговой войной
15:29
Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили
15:18
Ученые получили новые данные о человеческом мозге
15:09
Матвиенко предупредила о восстании машин
15:02
Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы
14:57
Песков раскрыл истинный смысл послания Путина
14:30
Украинские джавелины и американское горе
14:29
Названы необычные свойства винограда и какао
14:23
Дробыш жестко отбрил глупую Приходько
14:21
В Петербурге поймали вора-педофила
14:10
Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
14:04
Запад подло подставил Украину
14:02
Сексуальная блондинка разоткровенничалась о Путине
13:49
В Москве сдают в аренду самую маленькую комнату
13:38
НЛО устроили догонялки в прямом эфире
13:26
Юлия Началова объявила о беременности
13:23
Под Мурманском мать с ребенком прибило упавшим с крыши снегом
13:11
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
12:46
Больные раком россияне остались без лекарств
12:39
Новый iPhone получит долгожданную функцию Android
12:39
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
12:35
Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
12:24
В Армении выбрали нового президента
12:21
У Порошенко на публике случился провал в памяти
12:20
Крипторынок может впасть в депрессию
11:53
Костенко показала их с Тарасовым малыша
11:51
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
11:49
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
11:28
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
11:22
Источник молодости нашли в кишечнике
11:12
Борис Смолкин об уходе молодой жены
11:03
Почему послание Путина вызвало агрессию в США
10:57
5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке
10:49
Тяжелобольного Валерия Гаркалина увезли
10:48
Киев назвал "Газпром" истеричкой
10:36
Названы самые угоняемые в России авто
10:36
Под Москвой танк раздавил машину полиции
10:14
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам
10:13
Главные события Москвы со 2 по 8 марта
09:58
Известная ведущая: У мужа была другая женщина, которая жила на моей кровати
09:47
Трезвая Борисова помолодела и похорошела
09:45
Банк "Алжан" лишился лицензии
09:40
Из платежки ЖКХ уберут дополнительные услуги
09:22
Подруга о любовнике-миллиардере обольстительной Цымбалюк-Романовской
09:08
Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России
08:55
Слезы на глазах: Бузова обратилась к народу после нападения
08:54
В Петербурге загорелся склад полимеров
08:29
Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
08:17
Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире
07:59
В Подмосковье произошел пожар
22:05
Кожевникова о скандалах на ТВ: Россиян цинично насилуют
22:00
Бизнес-гороскоп на март
21:51
Акробат сорвался из-под купола цирка на глазах у зрителей (видео)
21:45
Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
21:40
Собчак и Жириновский опять устроили потасовку
21:15
К чему снится крыса
21:00
Насте Рыбке осталось 4 года
20:46
Путин приехал на КВН
20:36
На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход (видео)
20:20
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
20:14
Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры (видео)
20:11
Эксперты о законодательном обеспечении послания президента
20:11
Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка
20:01
Сотни школьников эвакуировали из-за пожара
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:36
Жгучая брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:33
Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:19
Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:51
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
17:10
Запад в ужасе после послания Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры (видео)
Пресс-релизы

Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве

Алессандро Сафина. Фото: Пресс-служба
9 марта в Крокус Сити Холле Алессандро Сафина представит российским зрителям программу "Canzone per te", в которую войдут классические мировые хиты и новые песни артиста. 
прочитано 408 раз

Концерт пройдет в сопровождении большого симфонического оркестра "Русская филармония" (дирижер – Виктор Бабарыкин). Помимо новых композиций, известный оперный и эстрадный певец обещает также исполнить полюбившиеся всем хиты, принесшие славу артисту.

Алессандро начал увлекаться музыкой с девяти лет. Его родители были горячими поклонниками оперы и с самого детства старались привить эту страсть и своему сыну. В возрасте 17 лет Алессандро поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции, и уже через несколько лет начал исполнять главные партии в ведущих театрах Европы. Получив в 1989 году первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли, артист начал активно работать в области академической музыки. Так, за несколько лет он исполнил ведущие партии в операх "Богема", "Севильский цирюльник", "Любовный напиток", "Русалка" и многие другие. 

Алессандро Сафин. Фото: Пресс-служба

Знаменитым на весь мир Алессандро Сафина сделали его уникальный голос, природное обаяние, яркая харизма и творческая смелость. Исполняя арии из "Евгения Онегина" и "Богемы", артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, "оживить оперу элементами поп-музыки". Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет "оперным роком" – стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов. 

Большой успех пришел к Сафина в Нидерландах, когда он принял участие в концерте The Night Of The Proms. Сингл Luna с альбома Insieme a te продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель. Сам альбом был выпущен более чем в 30 странах мира, стал "золотым" в Бразилии и на Тайване, а также четырежды "платиновым" в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором, Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами. Помимо певческой карьеры, Сафина снимается в кино и принимает участие в записи саундтреков (например, "Мулен Руж!" База Лурманна).

Билеты– от 1800 рублей. 

2 марта 2018, 13:26
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2018
просмотры: 123

Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей

Год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит,

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2018
просмотры: 123

Летучая наградила бизнесменов в Кремле

11 марта в 23:00 на канале НТВ будет показана телевизионная версия Церемонии награждения премии народного доверия "Марка №1 в России"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2018
просмотры: 123

Всемирно известная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Москве

Дискография артистки насчитывает более 20 альбомов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2018
просмотры: 123

Аллегрова исполнит свои главные хиты в "Олимпийском"

7 марта прозвучат все главные хиты певицы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 февраля 2018
просмотры: 123

Глюк’оZа и "Маша и Медведи" зажгут в Сочи

Телеканал MTV Россия отметит свое 20-летие 24 февраля на центральной площади зимнего курорта "Роза Хутор"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 февраля 2018
просмотры: 123

Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев

В гастрольных шоу примут участие звезды фигурного катания

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 февраля 2018
просмотры: 123

Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД

Работы близятся к завершению

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2018
просмотры: 123

Выставка "Атмосфера творчества" откроется на Тишинке в конце марта

Выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби пройдет уже в 14-й раз

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 февраля 2018
просмотры: 123

Александр Добронравов споет в Москве

В программе вечера прозвучат любимые хиты

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 февраля 2018
просмотры: 123

Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в "Крокусе"

Народная артистка и звезда советской эстрады открывает юбилейный тур

567

загрузить ещё

Политика

Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам

Шоу-бизнес

Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
Американскую актрису обвинили в педофилии
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены

Проишествия

Больные раком россияне остались без лекарств
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора

Lifestyle

Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
На телевидении произошел бисексуальный бум
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Культура

Ефремов лишил больного Табакова главной гордости

Новая серия "Простоквашино" выйдет 1 апреля
Шоу-бизнес

Дробыш жестко отбрил глупую Приходько

Продюсер отреагировал на инициативу певицы
Шоу-бизнес

60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены

Актер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Климова успокаивает взбудораженного Домогарова

Актриса отреагировала на сенсационное сообщение артиста

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на март
Насте Рыбке осталось 4 года
Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март

Фоторепортажи

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

Спорт

Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru