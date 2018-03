Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве

9 марта в Крокус Сити Холле Алессандро Сафина представит российским зрителям программу "Canzone per te", в которую войдут классические мировые хиты и новые песни артиста.



Концерт пройдет в сопровождении большого симфонического оркестра "Русская филармония" (дирижер – Виктор Бабарыкин). Помимо новых композиций, известный оперный и эстрадный певец обещает также исполнить полюбившиеся всем хиты, принесшие славу артисту.

Алессандро начал увлекаться музыкой с девяти лет. Его родители были горячими поклонниками оперы и с самого детства старались привить эту страсть и своему сыну. В возрасте 17 лет Алессандро поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции, и уже через несколько лет начал исполнять главные партии в ведущих театрах Европы. Получив в 1989 году первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли, артист начал активно работать в области академической музыки. Так, за несколько лет он исполнил ведущие партии в операх "Богема", "Севильский цирюльник", "Любовный напиток", "Русалка" и многие другие.

Знаменитым на весь мир Алессандро Сафина сделали его уникальный голос, природное обаяние, яркая харизма и творческая смелость. Исполняя арии из "Евгения Онегина" и "Богемы", артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, "оживить оперу элементами поп-музыки". Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет "оперным роком" – стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов.

Большой успех пришел к Сафина в Нидерландах, когда он принял участие в концерте The Night Of The Proms. Сингл Luna с альбома Insieme a te продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель. Сам альбом был выпущен более чем в 30 странах мира, стал "золотым" в Бразилии и на Тайване, а также четырежды "платиновым" в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором, Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами. Помимо певческой карьеры, Сафина снимается в кино и принимает участие в записи саундтреков (например, "Мулен Руж!" База Лурманна).

Билеты– от 1800 рублей.