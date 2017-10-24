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"Импровизационный БАТЛ" шагает по Москве

Фото: пресс-служба
Один из самых интересных проектов прошлого театрального сезона – "Импровизационный БАТЛ" – этой осенью вышел за пределы родного Театра на Юго-Западе и объединил актеров четырех московских театров в первом "Московском Чемпионате по актерской импровизации".
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Уникальному событию в театральной жизни Москвы предшествовала пресс-конференция, которая собрала представителей всех четырех театров – участников Чемпионата. На вопросы журналистов отвечали художественные руководители и режиссеры Роман Виктюк и Олег Леушин, Начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры города Москвы Наталья Дрожникова, директор Мастерской Петра Фоменко Андрей Воробьев, автор и руководитель "Импровизационного БАТЛа" Максим Драченин, актеры, участвующие в матчах БАТЛа.

Роман Виктюк признался, что долго ничего не знал о предстоящих соревнованиях, только слышал, как о чем – то шумят его артисты: "Я никогда ничего не знаю. Почему шумят? Говорят о каком – то БАТЛе. Я не понимал ничего, и вот я здесь".

Фото: пресс-служба 

Художественный руководитель театра – хозяина Чемпионата Олег Леушин рассказал, как он принял БАТЛ : "Я тоже не сразу понял, почему шумят. Мы репетируем новую постановку, а там, на малой сцене, что – то происходит, какое то безобразие. Узнал, что Максим Драченин устроил некий БАТЛ и спросил: "Вам что, ребят, мало импровизации во время репетиций на нашей сцене при репертуаре в сорок с лишним спектаклей?". Потом они меня убедили, я заметил, что артисты приходят на репетиции уже разогретые . Они готовы импровизировать, они готовы предлагать, что всегда требуется и режиссеру, и актеру во время подготовки к новому спектаклю. Они заразили меня, убедили, я посмотрел много игр. В перспективе нас ждет еще и БАТЛ двух столиц, а там, посмотрим, чья школа лучше – российская или американская".

На вопрос Максима Драченина, о том, почему Мастерская Петра Фоменко с такой готовностью предоставила свою основную сцену для финала БАТЛа ответил директор театра Андрей Воробьев: "Мне показалось, что это очень хорошая идея, когда театры живут своей жизнью, но у них появляются поводы и причины, чтобы развиваться всем вместе. Когда я был маленьким и ходил в театральную школу, наша преподаватель всегда говорила, что импровизация является самым опасным моментом в жизни артиста. Импровизация должна быть сначала придумана, записана на бумажку, хорошо отрепетирована и только после этого применена на сцене. И для меня, когда актер умеет так, с ходу, импровизировать – это показатель его высоких профессиональных качеств, его актерских способностей. Любое творчество – непредсказуемая вещь: может получиться, может не получиться. Поэтому, когда актеры берут на себя смелость и отвагу соперничать в одном из самых трудных направлений, ведь импровизация – один из самых сложных инструментов в творческой жизни артиста, это, конечно, большая отвага и ее нельзя не поддержать. Я очень рад, что наш учредитель, Департамент культуры г. Москвы, поддержал эту инициативу, и, по их желанию, а также велению собственного сердца Мастерская Петра Фоменко предоставила свою площадку, одну из довольно дорогих. Мы предоставили на безвозмездной основе главную сцену нашего театра, и я надеюсь, что игра будет очень интересной, что зал Мастерской Петра Фоменко будет переполнен, и люди уйдут с самыми добрыми чувствами".

Фото: пресс-служба 

В прошлом театральном сезоне "Импровизационный БАТЛ" стал победителем конкурса "Открытая сцена". Департамент культуры г. Москвы вручил проекту грант на дальнейшее развитие. Начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры

города Москвы Наталья Дрожникова объяснила решение экспертов и рассказала о перспективах БАТЛА: "Я позволю себе напомнить: когда мы проводили в этом году Московский культурный форум, то в "Ночь театров" предоставили тысячный зал, нашу большую площадку в Манеже, как раз для вашего БАТЛа. Это был риск для нас, так как мы не видели этого проекта, и полностью доверились его организаторам, людям, которые имеют творческую харизму и смогли объединить другие театры. Мы видели, как артисты смело вышли на огромный зал, как зрители смеялись и были в восхищении от того, что происходит на сцене. Поэтому, когда вы подали заявку на грант, не буду лукавить – между экспертами гранта никаких серьезных батлов не было, потому что все эксперты – люди театральные, ваши коллеги, они тоже это увидели и поняли, что, действительно, актерская профессия – она насколько разобщена, настолько может быть и обобщена. Мы очень надеемся, что в конце декабря нам удастся провести подобное сражение между двумя театральными столицами – Москвой и Санкт– Петербургом".

Театральная игра, в которой актеры имеют возможность продемонстрировать неисчерпаемость своих творческих сил, открылась 23 октября в Театре на Юго -Западе первым отборочным матчем с участием команд Театра Романа Виктюка и Мастерской Петра Фоменко.

Все игроки – новички БАТЛа. Уже в первом раунде стало ясно, что за нелегкое дело импровизации взялись не только самые смелые представители театров, но и одни из самых деятельных фантазеров. В рулетке и клюке они углядели пудреницу и щайбу, саксофон и перископ, клюшку и трубку аквалангиста. Разминочный "Предметный" раунд удался на славу и БАТЛ полетел по раундам непредсказуемо и непринужденно.

Фото: пресс-служба

Участники матча увлеченно угадывали слова в "Немом" раунде, продирались через трудности буквы Ё в "Алфавитном", азартно творили этюды на заданные зрителями темы, на ходу подхватывали и использовали в своих выступлениях реплики, подаваемые из зала, чем приводили в восторг не только публику, но и судей.

В судейской бригаде заседали испытанные прошлыми БАТЛами арбитры – заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедр режиссуры и мастерства актера Михаил Вартанович Скандаров, актриса театра и кино Анастасия Имамова, а также впервые БАТЛ судил актер театра и кино, режиссер, сценарист, композитор, заслуженный артист РФ Борис Галкин.

На протяжении всей игры судьи отмечали мастерство игроков, заразительность и уникальное умение выходить из самых сложных задач и положений. Борису Галкину не захотелось расставаться с игрой и он предложил сделать БАТЛ на этап длиннее, устроив соревнование в этюдах не только с двумя игроками, но и с участием всех представителей команд.

Присудить победу оказалось нелегко, о чем рассказал Михаил Скандаров: "Обе команды замечательные, всю дорогу шли "ноздря в ноздрю" и шансы на победу были практически равными".

Тем не менее, к концу матча победитель определился: вперед вышла команда Мастерской Петра Фоменко!

По итогам первой отборочной игры, 6 ноября в Мастерской Петра Фоменко в первом отделении за третье место будет сражаться команда Театра Романа Виктюка, во втором, за первое место – ребята из Мастерской.

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