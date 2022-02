На Ямале исполнили легендарную песню группы Queen. Акция была проведена в поддержку российской олимпийской сборной.

Как сообщает "Ямал-Медиа", всемирно известный хит "We Will Rock You" был переведен на ненецкий. Стоит отметить, что съемки проводились на морозе, поэтому все участники действа проявили необычайную стойкость.