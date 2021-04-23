На Сахалине во время рыбалки умер мужчина

С вечера 21 апреля к берегам Сахалина на нерест приплыла сельдь. Рыбы в воде было так много, что ловить ее можно было доставать буквально руками. Из окрестных населенных пунктов к морю стал стекаться народ. Утром 24 апреля один пожилой рыбак погиб, передает телеканал "360". Мужчина упал в воду и захлебнулся.
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