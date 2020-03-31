Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления нового типа коронавируса. На официальном сайте ведомства сообщается, что диагностический набор прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России.
Разработанный учеными тест соответствует последним требованиям к чувствительности. Набор помогает не только выявлять SARS-CoV-2, но и отличать его от других родственных вирусов, в том числе от MERS-Cov (респираторный синдром), передает RT.
* Организация запрещена на территории РФ
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