Без лекарств: назван простой способ спастись от коронавируса

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", кандидат медицинских наук, врач-педиатр, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков поделился секретом того, как наверняка спастись от коронавируса. Оказалось, что никаких чудо-лекарств для этого не требуется.



Коронавирус в России с каждым днем вызывает у людей все больше беспокойства. Статистика показывает неуклонный рост числа зараженных, и многие начинают бояться, что ситуация может пойти по самому неблагополучному сценарию.

На фоне таких страхов общество ждет появления некоего "волшебного" лекарства от коронавируса, которое каждому поможет побороть болезнь. Доктор Евгений Тимаков рассказал, что справиться с COVID-19 можно и без каких-либо препаратов.

Рецепт победы над коронавирусом до безобразия прост. "Это здоровый образ жизни, здоровое питание, движение", – цитирует "Царьград" инфекциониста. Также не стоит забывать о свежем воздухе. В условиях карантина в Москве и других городах России стоит помнить о проветривании помещений.

Евгений Тимаков напомнил, что риску заразиться коронавирусом подвержены люди всех возрастов. Научное сообщество пришло к выводу, что молодые в целом более легко переносят болезнь, однако смертельные случаи регистрируются и среди них.

Исход болезни зависит от состояния иммунитета человека. И нехитрый набор правил, состоящий из правильного питания, здорового образа жизни и активного движения, как раз направлен на его поддержку.

При этом принимать иммуностимулирующие препараты не стоит, уверен врач. Неизвестно, чем это закончится, предупредил он. Коронавирус в России пока не стал такой угрозой, чтобы можно было закрывать глаза на возможные побочные эффекты.