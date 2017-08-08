Почему рак истребляет уральцев

По данным Росздравнадзора, показатель смертности от онкологии в Зауралье был самым высоким среди регионов России. Кроме того, область вошла в пятерку регионов, где реже всего выявляют опухоли на ранних стадиях – в 44,5% заболеваний.

В Курганской области один онкологический диспансер, куда приезжают пациенты со всех районов. В коридорах больницы вечные очереди: люди ждут приема по 1,5-2 часа. Одна из пациенток онкодиспансера на правах анонимности сообщила, что на всю область работают 12 онкологов, а больных – тысячи.

"О том, кому и сколько заплатить, пациенты узнают друг от друга и у медперсонала. От страха и на всякий случай я тоже „занесла“ анестезиологам. Откровенных вымогательств не видела, но соседи по палате рассказывали, что есть и такие случаи", - цитирует женщину Ura.ru. По ее словам, персонал не осторожничает и уверен, что больные все равно не пойдут жаловаться.

Онкобольные уверяют, что быстро сделать и получить анализы здесь не получится. "Как нам объяснили в Кургане, для обследования нужен препарат очень радиоактивный и очень дорогой, который привозят в область раз в месяц. На определенное число записывают всех пациентов. Чтобы успеть к операции, пришлось делать анализ в Тюмени, где его проводят каждый день", – поделилась пациентка.

В свою очередь председатель лиги защиты пациентов, член общественного совета при департаменте здравоохранения Олег Кобяков отмечают, что в регионе на выявление онкологии не хватает даже положенных ранее 45 дней. По его словам, также недовольны онкобольные качеством операций, грубостью персонала и поборами.