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Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4
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Диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). В ходе подготовки к запуску движения проложено 100 километров дополнительных путей и 50 – реконструировано.

Собянин уточнил, что на МЦД-4 доступно 38 пересадок на станции метро, МЦК и другие остановочные пункты.

"Мы объединили семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский вокзалы, и сама трасса доходит практически до Внуково", – подчеркнул мэр.

По его словам, пассажиропоток будет достигать до 500 тысяч человек в сутки. Стоимость поездок снизится в три раза, а интервал движения поездов уменьшится до 2,7 раза. Подвижной состав обновится в течение года.

Длина МЦД-4 составила 86 километров. На линии доступно 36 остановочных пунктов.

Открытие диаметра улучшит транспортное обслуживание более 20 районов Москвы и подмосковных городов Апрелевка, Железнодорожный (Балашиха), Реутов и других.

17 августа открылся маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское. На диаметре расположена 41 станция.

9 сентября 2023, 14:08
Фото: М. Денисов, Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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