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Пятница 7 июля

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Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью

Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью
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Жертвами преступников стали граждане, купившие квартиры умерших людей.

Смертельный номер – в прямом и переносном смысле – придумала преступная группа, которая продавала доверчивым гражданам недвижимость, собственники которых покинули этот бренный мир. Правоохранительные органы уже задержали аферистов.

Раскрыть новую мошенническую схему удалось полицейским из Москвы и области, злоумышленники действовали в Подмосковье. Они собирали информацию об умерших россиянах. Преступников интересовали лишь покойники, после которых остались квартиры, но не осталось наследников.

Мошенники оформляли липовые договоры и нотариальные доверенности, с помощью которых проводили купле-продажу недвижимости задним числом. Сначала квартиры переписывались на третьих лиц, а потом уже на одного из членов преступной группы.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. По данным ведомства, в конечном счете один из аферистов перепродавал недвижимость доверчивым гражданам. Правоохранители задержали четырех мошенников и изъяли все документы.

Похожая история имела место в Удмуртии. Сотрудница нотариальной конторы фиктивно оформила своего знакомого как внука и, соответственно, наследника покойной владелицы двух квартир. Аферист незаконно завладел объектами недвижимости и перепродал их. Дело направлено в суд.

7 июля 2023, 08:49
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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