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Максим Галкин* намекнул на роскошную недвижимость в США у Кристины Орбакайте

Максим Галкин* намекнул на роскошную недвижимость в США у Кристины Орбакайте

Максим Галкин* ищет более выгодные варианты для своей жизни за границей.

Недавно опальный российский комик Максим Галкин* подавал иск в суд с просьбой снять с него статус иноагента, который очевидно мешает ему спокойно жить. Однако суд отказал ему в этом, и теперь мужу Аллы Пугачевой стало понятно – надо окончательно решать вопросы с эмиграцией и строить жизнь за границей без лишних надежд на возвращение в Россию.

Напомним, больше года назад семья Пугачевой и Галкина* покинули Россию и обосновались в Израиле, где у юмориста есть корни по материнской линии. Это дало право на получение второго гражданства и более-менее спокойную жизнь за рубежом. Однако со временем становится очевидно, что у семьи не все идет как по маслу. В противном случае Галкин* не стал бы оспаривать свой статус иноагента, присвоенный ему Минюстом России.

Теперь из-за своего скандального положения он даже просит не снимать его на видео во время заграничных концертов, сообщает телеканал "360". Максим Галкин* оправдывал такие просьбы тем, что это якобы требование площадки, и за съемку выступления якобы могут оштрафовать и подвергнуть санкциям организаторов выступления, отмечает "Царьград".

На днях во время концерта в турецкой Анталии Галкин* решил публично высказаться о своей эмиграции и отпустил многозначительную шуточку. Он рассказал, что перед отъездом из России у него был выбор – ехать в Израиль, где у него мама, или в США, где у его падчерицы Кристины Орбакайте, которая старше его на шесть лет, есть шикарная недвижимость. Многих в зале удивила такая шутка, ведь Галкин* не имеет к квартирам дочери Аллы Пугачевой никакого отношения.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

5 июня 2023, 11:20
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

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Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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