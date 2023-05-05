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Пятница 5 мая

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Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова

Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова
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Недвижимость на перевале Дятлова даст Свердловской области новое развитие.

Новые объекты недвижимости появляются по всей России, что делает ее более привлекательной для внутреннего туризма. Теперь очередь дошла и до перевала Дятлова. И, если прошлое этого места изменить нельзя, то будущее – очень даже можно.

Заместитель директора департамента Свердловской области Юрий Потанин объявил журналистам о том, сообщает телеканал "360", что уже в следующем году туристам можно будет без опаски планировать свои походы через эту локацию.

Все дело в том, что на перевале Дятлова появится новая недвижимость: полноценный туристический центр. Он будет состоять из гостиницы и визит-центра, которые помогут "структурировать существующий там туристический поток".

Путешественникам будут доступны следующие услуги, сообщает портал URA.RU: оказание информационной поддержки, сопровождение на выбранном маршруте, предоставление оборудования в прокат. Большим плюсом станет и то, что доступен этот центр будет путешественникам с абсолютно различным бюджетом: от варианта "эконом", до "делюкс".

И, пусть некоторые уже сказали о том, что построена гостиница будет на костях, внимание, которое получит перевал Дятлова, поможет гарантировать безопасность его посещение для каждого любителя гор. Кроме того, позволит эта недвижимость также пополнить бюджет Свердловского региона за счет денежных вливаний путешественников.

5 мая 2023, 14:20
Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Комсомольская правда: KP.RU"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к властителю неба: гора Торатау

Дорога к горе Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Арт-объект с названием горы. Фото: Екатерина Ежова
Вид со склона горы Торатау на шиханы Куштау и Юрактау. Фото: Екатерина Ежова
Информационная табличка. Фото: Екатерина Ежова
Лестница на гору Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Окаменелости Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Параплан у горы Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Экспозиция в визит-центре геопарка Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Беседка с символикой башкирского национального инструмента курая.Фото: Екатерина Ежова
Люди у горы Торатау. Фото: Екатерина Ежова

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